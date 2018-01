Stawka VAT dla dostaw sznurka do maszyn rolniczych - interpretacja ogólna MF

Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. (PT1.8101.6.2017) w zakresie stosowania 8% stawki VAT dla dostaw sznurka do maszyn rolniczych na tle przepisów art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 78 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którą w całości przytaczamy poniżej.

reklama reklama

Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa1, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, wyjaśniam co następuje.

1. Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego

Niniejsza interpretacja dotyczy zasad stosowania stawki VAT w wysokości 8% dla dostaw sznurka do maszyn rolniczych na tle przepisów art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 78 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2, dalej: „ustawa o VAT”. W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi zasadności stosowania stawki VAT w wysokości 8% dla dostaw takiego sznurka w zależności od jego rzeczywistego wykorzystania przez nabywcę, uzasadnione jest przedstawienie zasad opodatkowania tego towaru.

2. Wyjaśnienia zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisywanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym

Na podstawie art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3 – dalej: „dyrektywa VAT”, państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą stosować stawki obniżone podatku VAT, jednak wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W poz. 11 tego załącznika wymienione zostały dostawy towarów i świadczenie usług, które zwykle są przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, ale z wyłączeniem dóbr inwestycyjnych, takich jak maszyny lub budynki.

W związku z ww. przepisami dyrektywy VAT ustawa o VAT przewiduje stosowanie obniżonej stawki tego podatku w odniesieniu do określonych towarów i usług w sektorze rolniczym m.in. zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 78 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stawka tego podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do dostaw „sznurka do maszyn rolniczych" (bez względu na symbol PKWiU).

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Mając na uwadze brzmienie art. 98 ust. 2 dyrektywy VAT (stanowiącego o możliwości stosowania stawek obniżonych wobec towarów zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej) oraz brzmienie poz. 78 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdzie w przepisach nie przewiduje się expressis verbis dodatkowych warunków w odniesieniu do dostaw sznurka do maszyn rolniczych, które muszą być spełnione, aby można było ze stawki preferencyjnej skorzystać (np. oświadczeń nabywców o jego wykorzystaniu do określonego celu), należy uznać że obniżoną do wysokości 8% stawką podatku VAT będą objęte dostawy sznurka, który ze względu na jego cechy fizyczne i właściwości oferowany jest z przeznaczeniem do maszyn rolniczych. Późniejsze rzeczywiste wykorzystanie tego sznurka przez nabywcę pozostaje bez wpływu na zastosowanie przez sprzedawcę stawki VAT w wysokości 8%.

_____________

1 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.

2 Dz. U. z 2017 r. poz. 1221

3 Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.