Nowy system certyfikacji zawodu księgowego

Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 26 kwietnia obchodził jubileusz 60-lecia swojej działalności. Uroczystość odbyła się w teatrze „Kwadrat” w Warszawie. Podczas obchodów rozmawialiśmy z Jerzym Konieckim, wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i prezesem Warszawskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Adam Kuchta, Infor.pl: Warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którym kieruje Pan już od kilkunastu lat, koncentruje swoją działalność na organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń. Podkreślają Państwo wzrastające zainteresowanie szkoleniami wśród osób początkujących w zawodzie księgowego oraz już pracujących w tym zawodzie. Z czego to wynika?

reklama reklama

Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie: Uczymy praktyki zawodu, staramy się otworzyć jego arkana od strony wykonywania profesji księgowego. Rzeczywiście obserwujemy wzrost słuchaczy naszych szkoleń, są to głównie absolwenci wyższych uczelni, którzy uzupełniając wiedzę akademicką, chcą nabrać nieco praktyki.

Z drugiej strony, zmieniające się przepisy prawa podatkowego, jak i z zakresu rachunkowości — myślę tutaj m.in. o ustawie o rachunkowości, Jednolitym Pliku Kontrolnym, o zmianach w podatku VAT oraz dochodowych — zmuszają księgowych do podwyższania kwalifikacji. A najlepszym miejscem do pozyskania, w miarę aktualnej wiedzy, jest właśnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, ponieważ staramy się wychodzić naprzeciw bieżącemu zapotrzebowaniu na szkolenia, dostosowując ich programy oraz sposób prowadzenia zajęć do potrzeb słuchaczy.

Być może to, co powiem nie będzie zbyt popularne, ale im bardziej wymagający jest egzamin, tym więcej słuchaczy przychodzi do nas podwyższać kwalifikacje, ale chyba dzięki temu między innymi, biznes zaczyna nas postrzegać lepiej i zaczyna dobrze oceniać wydawane przez nas certyfikaty.

Wśród naszych słuchaczy jest wielu kandydatów na doradców podatkowych, którzy zdobywają pierwszą wiedzę z zakresu doradztwa podatkowego (tego przed przystąpieniem do egzaminu). Po zdanym egzaminie często przychodzą do nas poszerzać wiedzę. Wielu doradców podatkowych to pracownicy lub właściciele biur rachunkowych. W związku z tym są oni naszymi członkami i korzystają z naszej oferty szkoleniowej.

Zapowiadają Państwo wprowadzenie certyfikacji zawodu księgowego do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są prace z tym związane?

Trwają już obecnie prace, które zmierzają do wprowadzenia kwalifikacji w obrębie zawodów księgowych do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Chodzi o określenie umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez osobę, która uzyskuje certyfikat. Na chwilę obecną pracujemy z Instytutem Badań Edukacyjnych nad określeniem tych umiejętności dla kilku szczebli zawodowych, które będą podobne do naszego obecnego czteroszczeblowego systemu certyfikacji.

Pracujemy bardzo intensywnie nad trzema szczeblami certyfikacji, czyli podstawy rachunkowości, samodzielny księgowy i główny księgowy. Nad dwoma certyfikatami dotyczącymi usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także nad trzema certyfikatami dotyczącymi kadr i płac, nad którymi prace są najbardziej zaawansowane.

Kto będzie nadawał te nowe certyfikaty?

Nadawane one będą przez instytucje certyfikujące.

Obecnie pracujemy nad określeniem kwalifikacji zawodowych, które będzie posiadał absolwent. Natomiast chcemy także zostać jednostką certyfikującą, czyli tą, która będzie prowadziła proces walidacji i certyfikacji.

Zgodnie z założeniami zintegrowanego systemu kwalifikacji, będzie nad nami jeszcze podmiot uprawniony do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej, która będzie kontrolowała działalność w zakresie przyznawania certyfikatów. Na dzień dzisiejszy taka jednostka dla naszej branży nie została jeszcze wyznaczona.

Czy należy rozumieć, że jest to odpowiedź Stowarzyszenia na deregulację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, która miała miejsce w roku 2014?

Odpowiedź na deregulację miała miejsce z naszej strony troszkę wcześniej, już w 2014 r. stworzyliśmy certyfikaty, tj. certyfikowanego eksperta usług księgowych, a potem specjalisty do spraw usługowego prowadzenia ksiąg. Tytuł ten powstał, aby ułatwić przedstawicielom biznesu dobór firm (osób) do prowadzenia ksiąg. Stanowi on poświadczenie, że dana osoba przeszła cykl szkoleń zakończonych egzaminem poświadczającym posiadanie wiedzy uprawniającej do usługowego prowadzenia ksiąg.

Nie ma ujemnych skutków deregulacji

Dlaczego mamy dwa rodzaje certyfikatów? Jeden rodzaj przeznaczony jest dla rozszerzenia wiedzy osób, które wcześniej uzyskały certyfikat Ministra Finansów i przede wszystkim do nich kierowana jest specjalizacja, kończąca się uzyskaniem certyfikatu eksperta usług księgowych. I mamy drugą ścieżkę, czyli specjalista do spraw usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, która przygotowuje do wykonywania pracy w biurach rachunkowych.

Jestem przekonany, że w perspektywie kilku najbliższych lat certyfikaty te będą docenione przez biznes, zwłaszcza biznes, który korzysta z oferty biur rachunkowych.

Chodzi zatem o stworzenie marki dla księgowych, certyfikatów, które byłyby dobrze rozpoznawalne przez przedsiębiorców? Tak, by przedsiębiorca wiedział, jaka wartość kryje się za tymi certyfikatami?

Certyfikowany ekspert usług księgowych czy certyfikowany specjalista do spraw usługowego prowadzenia ksiąg to są osoby, które muszą przestrzegać zasad etyki zawodowej, bo są z automatu jej sygnatariuszami, a więc podlegają jurysdykcji naszych sądów dyscyplinarnych. Muszą więc podwyższać kwalifikacje w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego, obejmującego określoną liczbę godzin, koniecznych do uznania kwalifikacji w formie uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach czy konferencjach.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM