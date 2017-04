Bez papierowych zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 roku

Za było 74 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zwolnienia wystawiane są w formie elektronicznej od początku 2016 r. Obecnie muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obciążają lekarza; bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze - uzasadniał zmiany resort rodziny i pracy, który opracował nowelizację.

Po wejściu zmian w życie będzie można uwierzytelniać elektroniczne zwolnienia przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co będzie bezpłatne i prostsze. Na profilu lekarza w ZUS Zakład udostępni dane ubezpieczonych gromadzone w swoich rejestrach, a dane samego wystawiającego pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie można stosować również do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Podczas prac w Sejmie wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki podkreślał, że w Polsce przeważa liczba krótkookresowych zwolnień lekarskich. Jeśli są one wystawiane w wersji papierowej, ZUS nie jest w stanie dokonać kontroli prawidłowości ich wystawienia. By ZUS miał czas wezwać ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu - taki dostęp zapewnia właśnie zwolnienie wystawione w formie elektronicznej - tłumaczył wiceminister.

Według resortu rodziny i pracy z 23 tys. lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy do tej pory przestawiło się na formę elektroniczną wystawiania zwolnień mniej niż 3 proc.

Ustawa generalnie wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. oprócz artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień - one będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

Teraz ustawa trafi do prezydenta (PAP)

