Jak zmieni się rachunkowość? Jaka będzie rola księgowego w biznesie?

II Kongres Polskiej Rachunkowości, zorganizowany pod hasłem „Rachunkowość – wizja przyszłości”, odbył się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie w Teatrze Polskim. Wydarzenie zorganizowano dla uczczenia 110-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich. Pierwszy taki kongres odbył się 10 lat temu, czyli w 100-lecie działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich.

Otwierając II Kongres Polskiej Rachunkowości Franciszek Wala, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przypomniał, że „w dniu 9 czerwca mija 110 lat od dnia, w którym w 1907 r. nieliczne grono naszych poprzedników utworzyło Związek Buchalterów w Warszawie. W ostatnich dniach maja minęło dziesięć lat od pamiętnego, I Kongresu Polskiej Rachunkowości. Zwołując II Kongres, władzom naczelnym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przyświecała myśl, że troszcząc się dziś o rozwój polskiej rachunkowości i wysoki poziom kompetencji zawodowych księgowych, jesteśmy winni pamięć naszym poprzednikom, tym, którzy w czas zaborów założyli Związek Buchalterów, tym którzy w okresie międzywojennym dążyli do zjednoczenia organizacji księgowych i w 1926 roku powołali Związek Księgowych w Polsce, którzy w latach II wojny światowej prowadzili działalność pod pozorem kursów handlowych, tym, którzy uczestniczyli w odradzaniu i odbudowie organizacji zawodowej w latach 1944-49 i którzy powołali dzisiejsze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, przed 60-ciu laty, w 1957 roku. Ten Kongres jest też hołdem dla dzieła naszych poprzedników. Ale pamiętając o przeszłości chcemy dobrze wypełniać nasze bieżące powinności zawodowe i społeczne oraz patrzeć w przyszłość, myśleć o niech konstruktywnie. I takie jest przesłanie Kongresu”.

Od I Kongresu minęło 10 lat, to okres właściwy, jak podkreślał Franciszek Wala, „do syntezy istotnych dokonań, wspólnej zbiorowej refleksji oraz podjęcia próby sformułowania wniosków, co do projekcji rozwoju rachunkowości jako nauki, w obszarze regulacji prawnych, a zwłaszcza praktyki, w tym sylwetki zawodowej księgowego. A troską Stowarzyszenie jest, aby nowoczesny księgowy wyróżniał się dużą wiedzą, umiejętnościami praktycznymi i etyką zawodową”.

„Badający rozwój gospodarki oraz rachunkowość podkreślają olbrzymie przemiany w zawodzie księgowego, jak przesuwa się funkcja rachunkowości z ewidencyjnej i kontrolnej na informacyjną. Jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat nastąpił proces intelektualizacji zawodu księgowego, od rachmistrza do analityka i doradcy biznesowego. Równocześnie, wraz z rozwojem postępu technicznego i technologicznego nastąpił skok jakościowy w narzędziach pracy księgowego, od ręcznego zapisu w księgach i obliczeń wspomaganych liczydłem, które przetrwało wieki, przez okres urządzeń mechanicznych wspomagających prace ewidencyjne i czynności obliczeniowe, aż do elektroniki, pojawienia się komputerów, elektronicznej transmisji danych a równocześnie bazy danych oraz możliwości ich szybkiego przetwarzania. Te dynamiczne zmiany wywołują nowe potrzeby informacyjne, w tym wchodzenie w etap gospodarki opartej na wiedzy. Coraz większe jest zapotrzebowanie na ten szczególny produkt rachunkowości jakim jest informacja oparta na pomiarze wartości” – mówił Franciszek Wala.

„Rozwija się gospodarka i społeczeństwo, wraz z ich potrzebami rozwija się nauka i praktyka rachunkowości, jednakże w tym wielkim ustawicznym biegu spraw i życia, dynamice gospodarki, przeobrażeniach technicznych i technologicznych konieczny jest niekiedy moment refleksji, jakby zatrzymania się na chwilę, by rzeczywistość ogarnąć oceną, najlepiej zbiorową, dokonywaną z różnych punktów widzenia, wówczas bowiem można dostrzec więcej a na pewno dokładniej takie zjawiska, wobec których nie można być biernym. Na styku tego sprzężenia biznesu i rachunkowości rodzi się wiele pytań, jak będzie się rozwijać gospodarka globalna, która jest coraz bardziej złożona, jak będzie to oddziaływać na rachunkowość” - zaznaczył prezes SKwP.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk, w liście skierowanym z okazji jubileuszu, wskazał, że „ponad stuletnia historia działalność Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pokazuje, że o przyszłość polskiej rachunkowości możemy być spokojni. Członkom Stowarzyszenia nie brakuje bowiem zaangażowania i pasji, by na tym fundamencie, który został wypracowany przez kilka pokoleń entuzjastów budować rachunkowość dopasowaną do potrzeb szerokiego kręgu interesariuszy”.

