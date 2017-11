Płatności bezgotówkowe już w 1000 urzędów administracji publicznej

Liczba urzędów akceptujących płatności kartą lub telefonem stale rośnie. Program zakłada wyposażenie urzędów wszystkich szczebli – wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych w terminale POS i/lub usługę WebPOS Paybynet, która umożliwia płatności za pomocą smartfonu, w oparciu o mobilne aplikacje bankowe. Wkrótce terminale pojawią się także w patrolach drogowych Policji. Inicjatywa spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno urzędów jak i mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ udział w Programie jest dla urzędu w pełni dobrowolny. Jest także bezpłatny. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci.

"Program jest ważnym krokiem w procesie budowy nowoczesnej i sprawnej e-administracji, której istotnym elementem jest zwiększenie obrotu bezgotówkowego. Jego realizacja umożliwia przyspieszenie procesów administracyjnych, co ma wpływ na wzrost satysfakcji klienta, ale również na efektywność funkcjonowania gospodarki" – mówi wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

reklama reklama

W ciągu blisko 8 miesięcy od wdrożenia do Programu przystąpiło już 1000 urzędów. W ramach Programu do końca października klienci zrealizowali 128,2 tys. transakcji o wartości 16,2 mln zł.

"Jako firma technologiczna i infrastrukturalna, chcemy przyjąć współodpowiedzialność za zmiany w sferze cyfrowej. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego we wszystkich możliwych obszarach jest jednym z podstawowych zadań KIR. Stopniowe odchodzenie od gotówki w administracji publicznej, jest milowym krokiem na drodze do cyfrowego państwa, które na bieżąco współtworzy globalne trendy" – komentuje Dariusz Marcjasz, Wiceprezes Zarządu KIR.

Polecamy: INFORLEX Biznes

W ramach działań promujących Program, KIR ogłosił konkurs „Warto bezgotówkowo”, którego celem jest wspieranie wizerunku urzędu jako miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatności. Społeczny charakter konkursu daje możliwość zaangażowania zarówno urzędu jak i jego mieszkańców w promowanie idei płatności bezgotówkowych. Zwycięskie urzędy wyposażą wybrane przez siebie jednostki edukacyjne w wartościowy i nowoczesny sprzęt cyfrowy.

Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Zgłoszenia do konkursu, który potrwa od stycznia 2018 r. do marca 2018 r. są przyjmowane do końca grudnia br.

Urzędy mogą się zgłaszać do konkursu na stronie www.kir.pl/program.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie www.kir.pl/program oraz www.mr.gov.pl/bezgotowka