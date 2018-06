Luka w polskim VAT mniejsza od średniej europejskiej

We wtorek 12 czerwca 2018 r. w siedzibie resortu finansów podpisano porozumienia między Ministerstwem Finansów, a Global Compact Network Poland ws. wieloletniej współpracy dotyczącej przeciwdziałaniu szarej i czarnej strefie w Polsce. Jednocześnie zaprezentowano raport PWC przygotowany na zlecenie Global Compact Network Poland oraz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego pt. "Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych".

Przed podpisaniem porozumienia wiceminister finansów szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podkreślił, że sprawność państwa i rządu powinna polegać na tym, aby nie dopuścić do tego, by szara strefa była wielka i robić wszystko, by ją zlikwidować.

"Myślę, że nam się to bardzo udało, bo z 26 proc. luki podatkowej zeszliśmy na 14 proc. jeżeli chodzi o VAT. To jest olbrzymi sukces. Myślę, że już takiego sukcesu w takiej skali nie powtórzymy, bo to najważniejsze zostało zrobione, ale będziemy robić wszystko, aby ten trend utrzymać, aby to co zyskaliśmy się utrzymało" - powiedział.

Banaś dodał, że średnia europejska luki w VAT to 15-16 proc. Zwrócił uwagę, że osiągnięty w ciągu roku wynik oznacza, że zeszliśmy poniżej średniej europejskiej, co do tej pory nikomu się nie udawało.

Zastępca szefa KAS, wiceminister Piotr Walczak mówiąc o walce z przestępczością w branży paliwowej zwrócił uwagę, że udało się osiągnąć kompromis, dzięki któremu z jednej strony nie doszło do zaburzeń w konkurencji międzynarodowej polskich firm, a z drugiej strony udało się uporać w dużej mierze z patologiami.

"To była szczególnie trudna walka (...). Zdajemy sobie sprawę z tego, że patologie, które niestety wydarzyły się w tej branży, spowodowały totalne zaburzenie w zakresie relacji biznesowych. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że (...) w tych branżach, w których wystąpiły szczególne problemy z tzw. fraudami, czyli wyłudzeniami podatku VAT doszło do zaburzeń biznesowych" - zwrócił uwagę Walczak.

Dodał, że cieszy się nie tylko z uszczelnienia systemu podatkowego i dodatkowych kilkudziesięciu miliardów złotych dla budżetu. "Mam jeszcze większą satysfakcję, że udało nam się - nie powiem, że do końca, bo to nie koniec naszej walki - w tych branżach spowodować, że sytuacja biznesowa zaczęła się normować" - powiedział wiceminister.

Według niego uczciwe firmy zaczęły mieć normalną grę biznesową. "To jest najważniejsze z punktu widzenia przyszłości gospodarki polskiej. Gospodarka Polski nie opiera się na administracji publicznej, opiera się na przedsiębiorstwach. Jeżeli te przedsiębiorstwa będą miały możliwość uczciwie ze sobą konkurować w normalnej walce konkurencyjnej, a nie opartej o uszczuplenia podatkowe, to nasza gospodarka ma przed sobą przyszłość" - ocenił Walczak.

Dyrektor generalny Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski zauważył, że polski sukces w walce z szarą strefą w paliwach został odnotowany międzynarodowo. "Z kilku punktów mamy informacje, że tym polskim doświadczeniem można by było obdzielić inne kraje" - powiedział.

Jego zdaniem zainteresowanie płynie z Ameryki Łacińskiej, czy Ukrainy i Mołdawii. "To umiędzynarodowienie jest ważne, bowiem szara strefa nie jest polskim wynalazkiem, funkcjonuje międzynarodowo. Te przepływy są transgraniczne, także przepływ know-how, czyli jak to robić, mafie ze sobą współpracują. Tylko i wyłącznie we współpracy międzynarodowej jesteśmy w stanie tym problemem właściwie zarządzać" - powiedział Wyszkowski.

Dyrektor departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w MF Piotr Dziedzic uzupełnił, że sygnały o zainteresowaniu współpracą z Polską docierają nie tylko z egzotycznych kierunków. "Takie państwa jak Szwajcaria i Niemcy (...) są bardzo zainteresowane rozwiązaniami paliwowymi wprowadzonymi w Polce. W Szwajcarii też jest problem z +lewym paliwem+, a Niemcy po 10 latach twierdzenia, że ich szara strefa w paliwach nie dotyczy (...), nagle wystosowali do nas prośbę, żebyśmy podzielili się naszymi rozwiązaniami systemowymi. Chcą je nawet na forum UE zaprezentować" - poinformował Dziedzic.