Koszty wdrożenia ustawy zwalniającej emerytury z podatku to około 17 mld zł

Szacunkowe koszty wdrożenia projektu "Emerytura bez podatku" to ok. 17 mld zł, to mniej niż połowa wydatków na program 500 plus - powiedział kandydat PSL na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak. Przekonywał, że seniorzy to grupa "najbardziej wyzyskana" przez obecnie rządzących.

reklama reklama

Stefaniak w poniedziałek (18 czerwca) na Grochowie zbierał podpisy pod obywatelskim projektem ustawy nazywanej "Emerytura bez podatku". "Zbiórka, którą zainaugurowaliśmy w ubiegłym tygodniu cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, w ciągu godziny zebraliśmy ponad 160 podpisów" - powiedział Stefaniak.

Według niego, mieszkańcy bardzo pozytywnie odbierają projekt. "Jednocześnie zgłaszają bardzo dużo uwag odnośnie sytuacji społecznej seniorów tutaj, w Warszawie, a to z kolei posłuży do budowy ważnego segmentu +umowy warszawskiej+, czyli pakietu dla seniorów" - powiedział Stefaniak.

Jak dodał, szacunkowe koszty wdrożenia w życie projektu zwolnienia emerytur z podatku, to ok. 17 mld zł; przekonywał, że budżet państwa może "wytrzymać" takie obciążenie". "Szacunkowe koszty tego projektu to mniej niż połowa programu 500 plus" - dodał Stefaniak.

Zaznaczył, że PSL sukcesywnie wskazuje źródła finansowania projektu. "Mówiliśmy już o rezerwach NBP-u, mówiliśmy o likwidacji Wojsk Obrony Terytorialnej (...). Polska powinna mieć zawodową silną armię, a nie partyjne bojówki" - powiedział Stefaniak.

"Seniorzy są najbardziej wyzyskaną przez obecnie rządzących grupą, ponieważ w wielu przypadkach to właśnie na plecach seniorów wielu posłów PiS dostało się do Sejmu, a de facto seniorzy nie dostali od PiS-u nic. Waloryzacja świadczeń, którą zaproponowali rządzący była najniższa od wielu, wielu lat" - powiedział polityk PSL.

Podkreślił, że PSL chce, żeby wszyscy emeryci byli zwolnieni z podatku. "Z prostej przyczyny: ponad połowa emerytur wypłacanych dzisiaj to są te najniższe emerytury" - zaznaczył.

Stefaniak dodał, że bardzo ważną kwestią dla seniorów są także ceny żywności. "Nad tym pochylimy się jeszcze w tym tygodniu, w najbliższy czwartek przedstawimy propozycje, które mogłyby pozwolić warszawskim seniorom godnie żyć. Miasto powinno pomagać najsłabszym, ale ta propozycja, którą przedstawimy może być stosowana nie tylko w Warszawie" - powiedział kandydat PSL na prezydenta stolicy.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Projekt "Emerytura bez podatku" zakłada, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby "na rękę" świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wyliczał przed złożeniem projektu w Sejmie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, dzięki takiemu zabiegowi emeryci i renciści zyskaliby ok 20 proc. wartości świadczenia.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ mok/