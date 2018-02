Wynagrodzenia w 2018 roku - ile wzrosną i dlaczego?

Nowe trendy wynagradzania determinowane są postępującą globalizacją, trudną do przewidzenia sytuacją ekonomiczną i polityczną oraz pogłębiającą się różnorodnością grup pracowniczych. Są to czynniki, które w 2018 roku pracodawcy i HR-owcy z całego świata będą brać pod uwagę przy ustalaniu polityki wynagradzania. Mimo rozwoju narzędzi komunikacji i popularyzacji języka angielskiego, które pozwalają ściągać utalentowanych specjalistów z zagranicy, firmy borykają się ze zjawiskiem podbierania pracowników przez konkurencję. Problemy z retencją najlepszych powodują zmiany w zarządzaniu budżetami wynagrodzeń. Specjaliści HR muszą również zmierzyć się z ograniczonym budżetem wynagrodzeń. W związku z czym większy nacisk będzie kładziony na podwyżki i atrakcyjne benefity skierowane jedynie do najlepszych pracowników. Sprawdźmy, co w 2018 r. pracodawcy z całego świata planują zrobić, aby uniknąć problemów z rekrutacją i retencją.

Prognozy ekonomiczne

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego dynamika wzrostu światowego PKB na lata 2017-2018 ma wynieść 3,7 proc. Optymistyczne prognozy wzrostu PKB na 2018 rok dotyczą przede wszystkim państw azjatyckich - gospodarka Chin ma się rozwijać w tempie 6,5%, Indii 6,6%, a Turcji 4,6%. Prężnie rozwijać będą się również gospodarki wschodzących rynków europejskich – Rumunii (4,2%), Estonii (4,1%) i Polski (3%). Dynamika wzrostu najpotężniejszej światowej gospodarki – Stanów Zjednoczonych, ma wynieść 2,5%. W wielu krajach inflacja ma pozostać na niskim poziomie, a stopa bezrobocia będzie spadać.

reklama reklama

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

I choć sytuacja ekonomiczna będzie korzystna, to dynamika wzrostu wynagrodzenia będzie niewielka. Podwyżki płac będą wynosić mniej więcej tyle samo co w ciągu ostatnich sześciu lat. Jako najczęstszy powód ostrożnych podwyżek płac na 2018 rok amerykańscy pracodawcy wskazali niepewność polityczną w tym kraju. Gospodarki państw azjatyckich od paru lat rozwijają się w szybkim tempie. W parze z wysokim wzrostem gospodarczym idą podwyżki płac - w tym rejonie będą one najwyższe.

Prognozy światowego wzrostu płac realnych (w %) w 2018 roku wg Hay Group

Źródło: Korn Ferry Hay Group 2018 Compensation planning update

Według Raportu Aon większość krajów (84%) przewiduje wyższe podwyżki płac nominalnych w 2018 roku. Warto również dodać, że podwyżki wynagrodzeń będą w większości krajów wyższe niż inflacja. Oznacza to, że płace realne wzrosną w 80% krajów świata. Kwota wzrostu budżetów płac w stosunku do 2017 roku pokazuje, że firmy reagują na presję konkurencyjną w każdym rejonie świata. Jedynie w 18 państwach świata przewiduje się spadek budżetów wynagrodzeń.

Liczba państw, w których budżety wynagrodzeń wzrosną lub spadną w 2018 roku

region wzrost spadek Afryka 11 1 Azja i Pacyfik 19 4 Europa 39 3 Ameryka Łacińska (Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa i Karaiby) 23 10 Bliski Wschód 10 0 Ameryka Północna 2 0

Źródło: Aon, Global Salary Increase Projections for 2018

W stosunku do roku poprzedniego podwyżki nie będą jednak dużo wyższe. Poniższa tabela odzwierciedla procentową zmianę budżetu płac w latach 2017-2018. Przykładowo, jeśli rzeczywisty wzrost wynagrodzeń w 2017 r. wyniósł 3%, a w 2018 r. wyniesie 4%, oznacza to wzrost o 33% w prognozach wzrostu wynagrodzeń. Najwyższy nominalny wzrost budżetów płac oczekiwany jest w Ameryce Południowej – może to mieć związek z hiperinflacją występującą w krajach tego kontynentu.

Prognozy zmian budżetów wynagrodzeń w krajach leżących na poszczególnych kontynentach w 2018 roku (w porównaniu do 2017 roku)

region średnie wzrosty średnie spadki Afryka 17% - Azja i Pacyfik 14,2% -2,2% Europa 9,9% -0,6% Ameryka Południowa (Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa i Karaiby) 25,9% -5,0% Bliski Wschód 9,3% - Ameryka Północna 4,2% -

Źródło: Aon, Global Salary Increase Projections for 2018

Poniższy schemat przedstawia kraje z poszczególnych regionów geograficznych o najwyższym prognozowanym wzroście płac nominalnych w 2018 roku.

Kraje o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu płac nominalnych w 2018 roku

Aon, Global Salary Increase Projections for 2018

Oczywiście nie we wszystkich branżach wynagrodzenia będą rosły w takim samym tempie. Specjaliści z Hay Group przygotowali zestawienie, z którego wynika, że najwyższych podwyżek w 2018 roku mogą się spodziewać osoby pracujące w takich branżach jak: technologia, przemysł chemiczny, ubezpieczenia, farmacja oraz usługi.

Płaca oparta o wyniki

Choć wzrost zysków przedsiębiorstw amerykańskich był szczególnie wysoki w mijającym roku, to według prognoz Aon nie przełoży się on na wzrost budżetów premiowych w przyszłym roku. Firmy przewidują wręcz spadek wydatków na budżet premiowy, jednak wciąż jego wartość będzie się utrzymywała na stosunkowo wysokim poziomie. Według badania Aon przeprowadzonego na próbie ponad 1 000 amerykańskich firm, w 2018 roku 12,5% budżetu przeznaczanego na wynagrodzenia amerykańskich firm będą stanowić wynagrodzenia zmienne. Będzie to najniższy poziom od 2013 r. Niewielki zwrot w wydatkach na premie miał miejsce w 2016 r., kiedy to firmy przeznaczyły 12,7% swoich budżetów na premie, w porównaniu do 12,8% rok wcześniej.

Nie oznacza to jednak, że pracodawcy rezygnują z różnicowania wynagrodzenia pracowników ze względu na ich wydajność. Badanie Aon wykazało, że 40% firm w 2018 roku planuje dać niższą podwyżkę płacy podstawowej lub nie przyznawać jej wcale najmniej wydajnym pracownikom. Podobne wnioski wynikają z raportu firmy Mercer 2017/2018 U.S. Compensation Planning Survey. Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że aby różnice w płacach miały dla pracowników znaczenie, muszą być duże. Według badań tej firmy najlepszy pracownik otrzyma podwyżkę wynagrodzenia podstawowego prawie dwukrotnie wyższą od pracownika przeciętnego i czterokrotnie wyższą od najmniej wydajnych zatrudnionych. Jak zauważają twórcy raportu, zazwyczaj ponad połowa pracowników organizacji plasuje się w kategorii średniej wydajności. Badanie wykazało, że pracownicy, którzy otrzymali najwyższe oceny, otrzymają średni wzrost wynagrodzeń w 2018 roku wynoszący 4,5%, a pracownicy znajdujący się w połowie stawki 2,6%. Pracownicy o najniższej wydajności otrzymają podwyżki płac wynoszące 1%.

Zobacz także: Kadry