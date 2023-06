Reforma systemu rachunkowości w Polsce. Co się zmieni? Szczegóły na wiosnę 2024 roku

Przedsiębiorców i księgowych czekają zapewne spore zmiany w ustawie o rachunkowości. Obecnie trwa kompleksowy przegląd przepisów o rachunkowości pod kątem ich modernizacji. W kwietniu 2024 roku poznamy raport analityczny przygotowany przez Ministerstwo Finansów i PwC, który będzie zawierał szczegółowe rekomendacje zmian w ustawie o rachunkowości.

Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji. Jakie zmiany w ustawie o rachunkowości?

Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów poinformowało redakcję portalu infor.pl, że Ministerstwo Finansów razem z PwC realizują obecnie projekt noszący nazwę „Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji”.



Projekt ten jest działaniem finansowanym przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego 2022 (Technical Support Instrument) zarządzanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM).



Wykonawcą projektu jest PricewaterhouseCoopers Polska (PwC) działająca w imieniu PricewaterhouseCoopers EU Services EESV, która została wybrana w drodze przetargu przez DG Reform. Ministerstwo Finansów jest beneficjentem projektu i realizuje go we współpracy z PwC.



Jak informuje Ministerstwo Finansów, projekt „Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji” jest realizowany w związku z planowaną modernizacją ustawy o rachunkowości oraz dostosowaniem jej przepisów do praktyki, rzeczywistości prawno-gospodarczej oraz do możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny.

Ważne Aktualnie trwa kompleksowy przegląd przepisów o rachunkowości, mający na celu identyfikację obszarów wymagających ewentualnego doprecyzowania, uproszczenia, uspójnienia lub wprowadzenia nowych rozwiązań.

Projekt ten - zgodnie z harmonogramem - zakończyć się ma w kwietniu 2024 r.

Najważniejszym efektem tego projektu ma być raport analityczny zawierający rekomendacje zmian do ustawy o rachunkowości.



Jedną z analizowanych kwestii w ramach ww. przeglądu będą zmiany w zakresie katalogu jednostek, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu. Taką informację przekazał Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi z 31 maja 2023 roku na interpelację poselską nr 41231.

Oprac. Paweł Huczko