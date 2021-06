Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

Skonta i rabaty

Terminem skonto określamy procentowe zmniejszenie sumy należności, które jest udzielane nabywcy poprzez dostawcę danego towaru, jeżeli odbiorca ureguluje zapłatę należności przed umówionym terminem. Oznacza to, że nabywca zrezygnuje z kredytu handlowego (kupieckiego), co przekłada się na skrócony termin płatności. Skonto w praktyce oblicza się na podstawie dostępnego wzoru, który jest znany księgowości.

Rabat, czyli inaczej upust, to zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny sprzedaży na określony towar i uwidoczniona na dokumencie sprzedaży. W dzisiejszych czasach udzielany jest on najczęściej klientom kupującym duże ilości towaru jednorazowo lub w określonym czasie.

Obniżki cen a dokumentacja celna

Reklama

Międzynarodowo musimy pamiętać o dokumentach wystawianych przez urząd celny, które są kompatybilne z dokumentami transakcji sprzedaży czy transportu towaru. Dokumenty potwierdzające wyprowadzenie towaru muszą odwzorowywać transakcję sprzedaży zgodnie z dokumentami handlowymi. Inaczej mówiąc: wartości w dokumentach celnych muszą być zgodne z dokumentami handlowymi.

Jeżeli rabat bądź skonto przydzielone jest na początku transakcji handlowej, to w takim przypadku będziemy mieli zgodność dokumentów handlowych z dokumentami celnymi. Problem powstaje w momencie, kiedy po określonym upływie czasu wystawimy do faktury korektę dotyczącą wysokości przydzielonego rabatu lub skonta.

W takim przypadku może pojawić się kilka nieprawidłowości. Najczęściej spotykany problem polega na tym, że nieprawidłowo postępujemy z rabatem, ponieważ nie wypełniamy wymogów oznaczenia go na dokumentach handlowych. Może to wpłynąć negatywnie na konkurencyjność innych podmiotów w Unii Europejskiej. W takiej sytuacji konieczne jest skorygowanie dokumentów celnych o wysokość udzielonego rabatu, co wpłynie na rozliczenie podatku VAT.

Rozliczenie podatku VAT przy uwzględnieniu obniżek

Reklama

Podstawą do rozliczenia podatku VAT jest tzw. obrót, czyli kwota, która jest należna z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszona o kwotę podatku do zapłaty urzędowi skarbowemu (podatek należny). Obrót ten pomniejsza się jednak o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów, czyli upustów czy skont. Regulacje te stosuje się także do ustalania podstawy opodatkowania w eksporcie towarów, którą jest kwota jaką nabywający obowiązany jest zapłacić.

Skonto i rabat mają więc wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku. Podstawą do rozliczenia podatku w eksporcie jest prawne posiadanie dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie towaru z UE, które po udzielonych skontach i rabatach musi przejść postępowanie administracyjne. To w jego trakcie zostanie wydana decyzja celna obniżająca wartość sprzedanych towarów. Miesiąc wydania tej decyzji jest miesiącem za który należy skorygować podstawę rozliczenia podatku VAT.

Autor: dr Izabella Tymińska, ekspert celny. Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importu i eksportu towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności” - zawiłych i nietypowych. Wieloletni pracownik Urzędu Celnego. Przez wiele lat pracowała dla firm logistycznych i spedycyjnych, gdzie piastowała m.in. funkcję członka zarządu. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Wykładała w Szkole Wyższej w Warszawie ALMAMER, Wyższej Szkole Cła i Logistyki czy Uczelni Techniczno – Handlowej. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.

https://www.linkedin.com/in/dr-izabella-tymińska-ekspert-celny/

https://www.facebook.com/Ekspert.celny.Doradztwo.celne/