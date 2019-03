Polska nisko w rankingu oceniającym warunki dla biznesu

Zakładasz firmę? Uzbrój się w cierpliwość

Wśród trzydziestu krajów uwzględnionych w rankingu Europejskie Perspektywy Przedsiębiorczości, stworzonym przez Aleo.com, najlepszymi warunkami dla biznesu mogą się pochwalić Wielka Brytania, Dania i Irlandia. Niestety Polska znalazła się na szarym końcu. Podobne wnioski płyną z opublikowanego jakiś czas temu zestawienia Doing Business Banku Światowego. Mimo ułatwień wynikających z Konstytucji Biznesu, Polska uplasowała się na 121 miejscu spośród 190 państw pod względem łatwości rejestrowania firmy.

Bez znaczących ułatwień dla biznesu utrzymanie obecnego miejsca Polski w przyszłorocznej edycji rankingu Doing Business będzie niemożliwe. Polscy przedsiębiorcy zwracają uwagę na rosnącą biurokrację i dodatkowe obowiązki administracyjne nakładane przez aparat państwa. Polski przedsiębiorca poświęca trzy razy więcej czasu na czynności związane z formalnościami związanymi z prowadzeniem firmy od swojego odpowiednika w Wielkiej Brytanii. Ten czas ma ogromne znaczenie dla konkurencyjności polskiego biznesu - przedsiębiorca w Polsce zamiast skupiać się na rozwoju własnego biznesu czy poszukiwaniu nowych partnerów, musi z roku na rok poświęcać coraz więcej czasu na czynności administracyjne.

Według badania Europejskie Perspektywy Przedsiębiorczości czas niezbędny na rejestrację firmy w Polsce jest najdłuższy spośród wszystkich 30 badanych państw. Jak wynika z danych Banku Światowego większość nowo powstających firm w Polsce nie korzysta z elektronicznego systemu rejestracji, a najwięcej czasu pochłania rejestracja w KRS.

Firma w Polsce - wysoka biurokracja i koszty

Przedsiębiorcy, to dla polskiego rządu ważna grupa społeczna - przynajmniej bazując na deklaracjach polityków. Mimo projektów kierowanych do właścicieli firm pokroju Konstytucji Biznesu czy ulgi na start w ZUS, warunki do prowadzenia biznesu w Polsce są zdecydowanie gorsze od większości europejskich państw. Przedsiębiorcy od lat powtarzają o konieczności wprowadzenia systemowych zmian, zmniejszeniu biurokracji oraz uproszczeniu przepisów.

Koszt rejestracji spółki z o.o. w Polsce zaczyna się od min. 600 złotych. Na tę kwotę składa się opłata sądowa wniosku o rejestrację spółki w KRS (500 złotych), opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 złotych). Polski przedsiębiorca musi dodatkowo zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5-proc. kapitału zakładowego spółki.

Dla porównania koszt rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii jest niższy od kosztu rejestracji spółki z o.o. w Polsce - mówimy o wydatku od 69 funtów (około 395 złotych). Przedsiębiorca w Wielkiej Brytanii jedynie deklaruje kapitał zakładowy i nie musi odprowadzać od niego żadnej daniny, jak to ma miejsce w Polsce. Koszt prowadzenia księgowości brytyjskiej spółki przez profesjonalną kancelarię podatkową zależy od ilości dokumentów księgowych i rozpoczyna się już od 70 funtów (około 350 złotych). Dla porównania koszt prowadzenia księgowości polskiej spółki z o.o. to wydatek co najmniej 600 złotych, a w przypadku tradycyjnego biura rachunkowego możemy mówić o wydatku nawet 1500 złotych.

Niska biurokracja oraz niskie koszty prowadzenia działalności to główne czynniki przyciągające przedsiębiorców na Wyspy. Jeśli polski rząd nie podejmie zdecydowanych działań w tym obszarze, będziemy obserwować dalszą migrację polskiego biznesu za granicę.

