Startują „Badania na rynek” – 750 mln zł na wdrożenie wyników prac B+R

W tym roku po raz pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Ze względu na negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę nabór wniosków został wydłużony i potrwa do 12 maja br.

„Badania na rynek” - trzy konkursy

Ogłoszone przez PARP trzy konkursy: „Badania na rynek – konkurs ogólny”, „Badania na rynek – miasta średnie” oraz „Badania na rynek – Dostępność Plus” ułatwią wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacząco ulepszonych) produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. W konkursach mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy ww. prace zakupili.

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się firmy z sektora MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym powinien wynieść 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł dla średnich.

Finansowanie projektów

Przyznane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty budowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.

– Nowością w konkursie ogólnym i konkursie dla przedsiębiorstw z miast średnich jest możliwość uzyskania pomocy inwestycyjnej na propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Mamy nadzieję, że poprzez realizację takich projektów również nasi przedsiębiorcy przyczynią się do wdrażania polityki środowiskowej – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP.

Na każdą z trzech odsłon konkursu przeznaczony jest osobny budżet. Kwota 550 mln zł została zarezerwowana dla przedsiębiorców, którzy startują w konkursie ogólnym. Na projekty realizowane na terenie miast średnich przeznaczono 150 mln zł, zaś dla firm, których innowacyjne produkty ułatwią funkcjonowanie m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym – 50 mln zł.

– Agencja w ogłaszanych konkursach coraz częściej bierze pod uwagę takie czynniki, jak zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz rosnące potrzeby w zakresie szeroko rozumianej dostępności. Wpisując się w działania rządowego programu Dostępność Plus, PARP oferuje dofinansowanie do projektów, które mają odpowiadać na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Dlatego jednym z konkursów w ramach „Badań na rynek” jest właśnie komponent Dostępności Plus. Mamy nadzieję że wybrane do dofinansowania projekty pomogą w zniesieniu barier w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, produktach czy oferowanych usługach – dodaje ekspert.

Całkowita wartość projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro. Wnioskujący mogą otrzymać do 80 proc. wartości projektu, co oznacza, że firmy muszą zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20 proc.

Więcej informacji: www.poir.parp.gov.pl oraz www.parp.gov.pl/badanianarynek.