Jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

- Osoby, które nigdy nie zajmowały się sprzedażą alkoholu, mogą być zaskoczone tym, jak skomplikowany jest to biznes. Niestety, przedsiębiorca zainteresowany dystrybucją napojów alkoholowych musi spełnić wiele wymagań formalnych – mówi Remigiusz Zdrojkowski z firmy PRO-LOG, zajmującej się logistyką towarów akcyzowych.

Trzy rodzaje zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu

Przede wszystkim pamiętaj, że istnieją trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zastanów się, jakiego zezwolenia potrzebujesz w swoim punkcie. W razie potrzeby możesz wnioskować o wszystkie trzy w jednym dokumencie.

Wniosek składasz do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży. Możesz tego dokonać podczas wizyty w urzędzie, listownie, a także elektronicznie. Gdy Twój sklep lub restauracja jest spółką cywilną, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę, wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Sprawę możesz załatwić także przez pełnomocnika. Pamiętaj wtedy o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w wysokości 17 zł wpłaconej na konto urzędu miasta). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

- Nie ma konkretnego terminu na złożenie wniosku. Wnioskować o zezwolenie można w dowolnym momencie, ale przed rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych. Pamiętać trzeba także o tym, by uzyskać odpowiednie zezwolenie od osoby, która zarządza budynkiem, w którym prowadzona będzie sprzedaż alkoholu – podkreśla przedstawiciel firmy PRO-LOG.

W zależności od punktu, w którym chcesz dokonywać sprzedaży, do wniosku dołączasz zgodę właściciela budynku, zgodę użytkownika budynku, zgodę zarządcy budynku, zgodę administratora budynku lub dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Warunki wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W sytuacji kiedy Twój wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży odpowiednia (punkt znajduje się w odpowiedniej odległości od kościoła lub szkoły) i zapłaciłeś za wydanie stosownego dokumentu (od 525 zł do 2.100 zł – w zależności od rodzaju alkoholu), to urząd wyda Ci zezwolenie.

Pamiętaj, że rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń, jaka może być wydana na danym terenie. Uchwałę w tym zakresie znajdziesz na stronie internetowej właściwego urzędu gminy lub miasta.

Może zdarzyć się też tak, że do urzędu wpłynie więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy. W takim przypadku o przyznaniu zezwolenia będzie decydować większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już sklepu czy baru oraz to, ile tego typu punktów już prowadzisz. Im mniej, tym lepiej. Ocena lokalizacji należy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Trzeba też wiedzieć, że zezwolenia wydawane są na określony czas: minimum 2 lata dla handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa) i minimum 4 lata dla lokali gastronomicznych (restauracja, pub).

Zezwolenie wydawane jest w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, gdy urząd będzie potrzebował dodatkowych informacji. O takim przypadku zostaniesz jednak każdorazowo powiadomiony.

Kiedy można stracić zezwolenie?

Utrata zezwolenia może dotyczyć sytuacji cofnięcia lub wygaśnięcia dokumentu. Urząd może cofnąć Ci zezwolenie w sytuacji gdy:

będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

nie wezwiesz policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów,

będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł,

podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu),

popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Wniosek o ponowne wydanie zezwolenia możesz złożyć nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

likwidacji punktu sprzedaży,

upływu terminu ważności zezwolenia,

zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

W sytuacji, gdy twoje zezwolenie wygasło z powodu braku oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłacenia w terminie opłaty, możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

- Należy pamiętać, że sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jak wtedy, gdy zezwolenie nie zostało w ogóle wydane. W takiej sytuacji należy liczyć się z grzywną – mówi Remigiusz Zdrojkowski.

W jakich innych sytuacjach potrzeba zezwolenia?

Nie tylko regularna sprzedaż alkoholu w sklepie, barze czy restauracji wymaga zezwolenia. Może zdarzyć się, że twoje zezwolenie na detaliczny obrót napojami alkoholowymi wygaśnie, a w sklepie zalegają butelki pełne trunków. Powinieneś wtedy wystąpić o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych do właściwego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

Gdy zajmujesz się organizacją przyjęć, cateringiem czy też chcesz sprzedawać alkohol na festynach i piknikach, powinieneś uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu w trakcie przyjęć lub jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Jeszcze inne zezwolenie potrzebne jest, gdy wyrabiasz i rozlewasz wino uzyskane z winogron, które pochodzą z upraw własnych (to bardzo ważne), czyli z Twojej winnicy. Coraz częściej spotykamy je przecież w Polsce. Po uzyskaniu specjalnego zezwolenia możesz prowadzić sprzedaż detaliczną takiego wina. Może być ono spożywane w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, a także w punkcie sprzedaży zlokalizowanym w miejscu wytworzenia wina.

Sprzedaż hurtowa - zezwolenie od marszałka województwa lub ministra

Co do sprzedaży hurtowej, to w zależności od „procentów” potrzebne jest zezwolenie od marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw rozwoju. Tu jednak przepisy są o wiele bardziej szczegółowe i restrykcyjne.