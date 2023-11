Obowiązkowe raporty niefinansowe ESG już od 2024 roku. Jak się przygotować?

Unijna Dyrektywa CSRD zakłada, że największe firmy będą musiały dostarczać raporty niefinansowe, które ocenią ich zgodność z zasadami ESG już od 2024 roku. Rok później obowiązek ten obejmie pozostałe duże przedsiębiorstwa, a następnie – małe i średnie spółki notowane na giełdzie. Czy przedsiębiorstwa są już przygotowane na wdrożenie tych wymogów i czy konsumenci rzeczywiście oczekują od producentów takich informacji?

Dyrektywa CRSD - obowiązkowe raportowanie ESG

W grudniu 2022 roku Unia Europejska ogłosiła przyjęcie Dyrektywy CSRD, która dotyczy sprawozdawczości przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ten dokument ma na celu ujednolicenie i bardziej szczegółowe określenie elementów pozafinansowych, które firmy będą zobowiązane publikować rocznie w celu informowania opinii publicznej. Obowiązek raportowania dotyczy wpływu organizacji w czterech kluczowych obszarach: środowiska, społeczeństwa, praw człowieka oraz ładu korporacyjnego.



Według danych Komisji Europejskiej, po wprowadzeniu dyrektywy, obowiązek raportowania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju będzie obejmował około 50 tys. firm w Unii Europejskiej. W Polsce regulacjom tym podlegać będzie około 4-5 tys. podmiotów. To oznacza, że różnorodne przedsiębiorstwa, od międzynarodowych korporacji po start-upy, będą zobligowane do przestrzegania obowiązku raportowania.



Pierwsza sprawozdawczość według nowych zasad powinna dotyczyć roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 lub po tej dacie.



- Dyrektywa wprowadza nowe przepisy, które poszerzają zakres firm w UE zobowiązanych do dostarczania raportów z zakresu ESG. Jednocześnie zmienia się obszar obowiązkowego raportowania. Jednym z głównych wyzwań związanych z tymi zmianami jest ryzyko wystąpienia tzw. washingu, co może prowadzić do rozbieżności między treściami zawartymi w raportach ESG a rzeczywistym działaniem firm. Wprowadzenie Dyrektywy CSRD stanowi jedno z narzędzi, które mają na celu zaangażowanie sektora prywatnego i zwiększenie przejrzystości w obszarze ESG - mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS, założyciel Fundacji Donateo.

Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na zmiany, które niesie Dyrektywa CSRD?

Dzięki wspólnym regułom zawartym w Dyrektywie CSRD, dostęp do informacji o zrównoważonym rozwoju stanie się bardziej spójny i porównywalny pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Wielu inwestorów może wykorzystać te informacje do wyceny firm. Przyniesie to korzyść tym przedsiębiorstwom, które mają dobry plan na to, jak będą konkurować w warunkach rynkowych opartych na zrównoważonym rozwoju.



Dodatkową istotną zmianą jest wymóg niezależnych audytów i certyfikacji, które potwierdzą rzetelność i dokładność udostępnianych danych. Dyrektywa pomoże także w ograniczeniu praktyk washingowych.



Niestety, z badania przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG wynika, że ponad połowa polskich firm nie zna jeszcze pojęcia ESG. Co więcej, aż 32 proc. ankietowanych jedynie słyszało o raportowaniu niefinansowym, a tylko 14 proc. zna dobrze to zagadnienie.



Dane Stowarzyszenia powinny być alarmujące zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że spełnienie wymogów nałożonych przez Dyrektywę CSRD może być wyzwaniem nawet dla gigantów polskiego rynku. Średni wynik 100 największych firm w kraju to 5,2 na 10 możliwych do zdobycia punktów.

Czego oczekują klienci?

Presja otoczenia nie pozostaje bez znaczenia dla przedsiębiorców. Według raportu “Ziemianie atakują” niemal ¾ polskiego społeczeństwa zgadza się, że katastrofa klimatyczna jest realnym problemem, który wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Badani jako prekursorów zmian wskazują władze i biznes, to od nich oczekują największego zaangażowania w sprawę.



Choć wybieranie rozwiązań, które są bliskie naturze, na początku może wydawać się pracochłonne, w szerszej perspektywie ekologiczne wysiłki to duża oszczędność, a także inwestycja w dobry wizerunek firmy. Jak się okazuje, klienci coraz chętniej wybierają produkty i usługi tych przedsiębiorców, którzy otrzymali ekologiczny znak jakości (np. certyfikat Ecolabel).



- Wsłuchiwanie się w potrzeby klientów, pracowników i partnerów biznesowych jest koniecznością. Statystyki mówią same za siebie. Polacy martwią się zmianami klimatycznymi i oczekują, że to korporacje w pierwszej kolejności wezmą aktywny udział w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Wszystkim nam powinno zależeć, by żyć w dobrych warunkach, mieć dostęp do czystej wody i oddychać świeżym powietrzem. Żaden biznes nie przetrwa na martwej planecie – dodaje Krzysztof Adamski.



Dyrektywa CSRD stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia odpowiedzialności przedsiębiorstw za wpływ na środowisko i społeczeństwo. Przygotowanie do tych zmian jest kluczowe zarówno dla utrzymania konkurencyjności, jak i dla spełnienia oczekiwań interesariuszy. Warto już teraz rozważyć dostosowanie praktyk i procesów do nowych wymogów, ponieważ obowiązek raportowania ESG, szczególnie na początku, może stanowić duże wyzwanie.