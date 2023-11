Tabela kursów średnich NBP nr 222/A/NBP/2023 z 16 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3854 zł

Co do zasady emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać do emerytury (renty), ale niektórych z nich obowiązują limity zarobkowe. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie. Od 1 grudnia 2023 r. limity dorabiania do emerytury i renty będą wyższe.