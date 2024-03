Obligacje skarbowe [kwiecień 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Wynajem prywatny samochodu wycofanego z działalności gospodarczej. Co z VAT?

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, zamierza wycofać samochód stanowiący środek trwały i prywatnie wynająć go członkowi rodziny. Czy w sytuacji gdy przy nabyciu tego samochodu przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT, ma on obowiązek opodatkować wycofanie tego samochodu z działalności gospodarczej?