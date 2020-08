Obowiązki zarządu w sytuacji zagrożenia upadłością

Brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Członkowie zarządu, którzy w terminie nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości narażają się na odpowiedzialność osobistą za zobowiązania spółki. Narażają się też na odpowiedzialność karną z tego tytułu oraz możliwość orzeczenia wobec nich zakazu sprawowania funkcji w zarządzie w przyszłości. Są to dotkliwe konsekwencje, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pojawienia się trudności z płynnością finansową.

Konieczne kroki

Pierwszym krokiem jest zbadanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w kontekście zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Mogą Państwo dokonać wstępnej analizy finansowej wykorzystując nasz autorski kalkulator. Konieczna jest także analiza przyczyn i momentu wystąpienia stanu niewypłacalności.





Ważne są terminy do zgłoszenia ewentualnego wniosku o upadłość. Jeżeli zagrożenie upadłością powstało na skutek obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 to terminy do zgłoszenia wniosku o upadłość nie rozpoczynają biegu lub ich bieg zostaje przerwany do czasu ustania tego stanu. Członkowie zarządu mają wtedy więcej czasu na podjęcie działań zapobiegawczych.

Możliwe działania zapobiegawcze

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinno być ostatnią opcją, która jest brana pod uwagę. W pierwszej kolejności należy rozważyć pozyskanie dofinansowania z innych dostępnych źródeł, np. dokapitalizowanie spółki przez wspólników, zaciągnięcie kredytu lub spieniężenie posiadanego majątku.

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może również okazać się korzystną alternatywą. Tzw. tarcza 4.0 wprowadziła w tym celu nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego, tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Konieczna jest też analiza możliwości skorzystania z pomocy na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych. Niestety spełnianie przesłanek do ogłoszenia upadłości zasadniczo uniemożliwia skorzystanie z pomocy.

Chętnie wesprzemy Państwa w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i doradzimy jakie działania zapobiegawcze należy podjąć. Służymy również wsparciem przy zgłaszaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Ważne jest odpowiednio wczesne podjęcie działań, tak aby móc przeanalizować wszystkie opcje i podjąć właściwą decyzję co do kontynuacji działalności.

Karolina Sieraczek, radca prawny we wrocławskim oddziale Rödl & Partner

„Restrukturyzacja w dobie pandemii COVID-19" – analiza ekspertów Rödl & Partner

Specjaliści Rödl & Partner opracowali broszurę dla przedsiębiorców, którzy stanęli przed koniecznością wprowadzenia znaczących zmian organizacyjnych w firmach w związku z COVID-19. W przystępny sposób przedstawiają wybrane rozwiązania służące restrukturyzacji przedsiębiorstw i omawiają rozwiązania legislacyjne zawarte w „tarczy antykryzysowej" i „tarczy finansowej".

W publikacji „Restrukturyzacja w dobie pandemii COVID-19" poruszana jest tematyka dotycząca m.in. wprowadzonego w ramach „tarczy 4.0" uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wpływu pomocy publicznej z „tarczy antykryzysowej" oraz „tarczy finansowej" na postępowania restrukturyzacyjne, obowiązków zarządu spółki kapitałowej w sytuacji zagrożenia upadłością i restrukturyzacji pozasądowej zobowiązań publicznoprawnych w kontekście pomocy publicznej.

Darmową broszurę można pobrać w wersji polsko-niemieckiej i polsko-angielskiej bezpośrednio ze strony internetowej Rödl & Partner:

https://www.roedl.pl/pl/media/nasze-publikacje/broszury/restrukturyzacja-w-dobie-pandemii-covid-19

