Ceny transferowe 2020 - uproszczenia typu safe harbour

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M. P. z 2018 r. poz. 1286) obowiązuje również w 2020 r. do czasu wydania nowego obwieszczenia. Dla celów uproszczenia typu safe harbour – rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę ogłoszone w ww. obwieszczeniu z 21 grudnia 2018 r. podatnicy stosują również do umów pożyczek (odpowiednio kredytów i emisji obligacji) zawieranych w 2020 r. (do czasu wydania nowego obwieszczenia).

Istota regulacji safe harbour

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących cen transferowych, od 1 stycznia 2019 r. podatnicy (pod określonymi warunkami[1]) mogą korzystać z uproszczenia typu safe harbour dla transakcji kontrolowanych obejmujących niektóre pożyczki (oraz odpowiednio kredyty i emisje obligacji).

/[1] Warunki te określono w art. 11g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) oraz odpowiednio w art. 23s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)

Skutkiem zastosowania tego uproszczenia jest:

brak obowiązku przygotowania przez podatnika analizy porównawczej / opisu zgodności dla transakcji kontrolowanej objętej safe harbour ,

, odstąpienie organu podatkowego od określenia dochodu / straty podatnika w zakresie wysokości oprocentowania takiej transakcji.

Obwieszczenie jako część regulacji

Jednym z warunków, które muszą zostać spełnione w celu skorzystania z uproszczenia, jest ustalenie wysokości oprocentowania pożyczki (odpowiednio kredytu lub obligacji) w oparciu o bazową stopę procentową i marżę ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu.

Pierwsze tego typu obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M. P. z 2018 r. poz. 1286 - dalej: „obwieszczenie z 21 grudnia 2018 r.”). Rodzaj bazowej stopy procentowej i marża ogłoszone w tym obwieszczeniu obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z delegacją ustawową, Minister Finansów ogłasza rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, dla celów regulacji typu safe harbour, nie rzadziej niż raz w roku /zgodnie z art. 11g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 23s ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)/.

W związku z tym, że obowiązek określony w delegacji został w 2019 r. wykonany (tj. rodzaj bazowej stopy procentowej i marża ogłoszone zostały od 1 stycznia 2019 r.), termin na wydanie kolejnego obwieszczenia upływa 31 grudnia 2020 r.

W konsekwencji obwieszczenie z 21 grudnia 2018 r. obowiązuje również w 2020 r. (do czasu wydania nowego obwieszczenia), co oznacza, że dla celów uproszczenia typu safe harbour podatnicy stosują rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę ogłoszone w obwieszczeniu z 21 grudnia 2018 r. również do umów pożyczek (odpowiednio kredytów i emisji obligacji) zawieranych w 2020 r

Podstawa prawna:

art. 11g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 23s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.),

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M. P. z 2018 r. poz. 1286).

