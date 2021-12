Ceny transferowe a COVID19. Zbiór dobrych praktyk

Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów poinformował o publikacji dokumentu „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” datowanego na 15 grudnia 2021 r. Dokument ten jest skierowany do podatników i administracji podatkowej. Zawiera rekomendacje w zakresie dobrych praktyk związanych z wybranymi obszarami cen transferowych, na które szczególnie duży wpływ miała, ma lub może mieć pandemia COVID-19. Zbiór dobrych praktyk uwzględnia rekomendacje Forum Cen Transferowych z 28 września 2021 r. dotyczące wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników. Nie jest to interpretacja ogólna ani objaśnienia podatkowe w rozumieniu przepisów art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, zatem zastosowanie się do treści tego dokumentu nie ma dla podatników waloru ochronnego.

Ceny transferowe w czasie pandemii COVID19 Na wstępie Ministerstwo Finansów zauważa, że pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na światową i polską gospodarkę w 2020 r., przy czym sytuacja w poszczególnych krajach i sektorach gospodarki mogła być

zróżnicowana. Pandemia COVID-19 mogła wywołać zmiany funkcjonowania dotychczasowych modeli biznesowych, stosowanych także w relacjach i współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zdaniem resortu finansów, wpływ COVID-19 na poszczególne branże, sektory gospodarki i przedsiębiorstwa nie jest jednakowy. COVID-19 mógł mieć wpływ na transakcje kontrolowane, realizowane od roku 2020. W publikacji „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” Ministerstwo Finansów przedstawiło zasady dobrych praktyk związanych z wybranymi obszarami cen transferowych, na które szczególnie duży wpływ miała, ma lub może mieć pandemia COVID-19. W tej publikacji MF przedstawiło dobre praktyki dla organów podatkowych oraz podatników, będących uczestnikami transakcji kontrolowanych, na których przebieg i stosowane w nich ceny transferowe miało wpływ wystąpienie COVID-19. Przy czym wyraźnie zaznaczono, że ten zbiór dobrych praktyk nie odnosi się do transakcji innych niż transakcje kontrolowane. Ministerstwo Finansów wskazuje, że zaprezentowane w omawianej publikacji podejście do przedstawionych kwestii stanowi wzorzec rekomendowanego podejścia podatników i organów podatkowych. Jednak z niewiadomych powodów omawiany dokument nie stanowi interpretacji ogólnej ani objaśnień podatkowych w rozumieniu przepisów art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - co wyraźnie podkreśla Ministerstwo Finansów. Zatem podatnicy nie będą mogli oczekiwać, że stosowanie się do tego dokumentu da im taką ochronę prawną jaka jest związana z interpretacją ogólną i objaśnieniami podatkowymi. Zasady ustalania cen transferowych. Przepisy Ministerstwo Finansów wskazuje, że w okresie pandemii COVID-19 aktualność zachowują dotychczasowe zasady ustalania cen transferowych. Zmiany legislacyjne dotyczące okresu pandemii były nakierowane głównie

na ułatwienie realizacji obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych (poprzez wydłużenie terminów):

- złożenia informacji o cenach transferowych (TPR),

- złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,

- dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych,

(zob. art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Wytyczne OECD Resort finansów zaznacza, że w okresie COVID-19 stosuje się Wytyczne OECD uzupełnione przez Wytyczne OECD ws. COVID-19 o zagadnienia wynikające z wystąpienia COVID-19 i ich wpływu na ceny transferowe. Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych nie stanowią wprawdzie na obszarze Polski źródła prawa i w związku z tym nie mogą prowadzić ani do rozszerzenia przewidzianych w ustawie uprawnień organów

podatkowych, jak i ustawowo uregulowanych obowiązków podmiotu, to jednak (w opinii Ministerstwa Finansów) ich postanowienia są istotną wskazówką wspomagającą proces wykładni unormowań zawartych w art. 11 ustawy o CIT, a obecnie w art. 11a i nast. tej ustawy (por.: wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2018 r., II FSK 1665/16, z dnia 3 czerwca 2019 r., II FSK1808/17). Wytyczne OECD stanowią też oficjalne źródło wykładni przepisów dotyczących obszaru cen transferowych (por.: np. wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 1649/20 ). Analiza i ocena zakresu wpływu COVID-19 Analiza i ocena zakresu wpływu COVID-19 na branże, przedsiębiorstwa i transakcje kontrolowane powinna być (zdaniem Ministerstwa Finansów) dokonywana i dokumentowana przez podmiot w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem specyfiki konkretnego stanu faktycznego oraz postępowania niezależnego przedsiębiorcy w danych okolicznościach. W związku z COVID-19 należy ocenić, czy niezależny przedsiębiorca z uwagi na wpływ COVID-19 zmieniłby warunki realizowanej transakcji, w tym uzgodnioną i stosowaną w tej transakcji cenę. Ministerstwo Finansów podkreśla, że w okresie pandemii COVID-19 kluczową zasadą do ustalania i weryfikacji / oceny warunków w transakcjach kontrolowanych pozostaje zasada ALP. Punkt odniesienia stanowią zachowania podmiotów niezależnych w porównywalnych transakcjach. W procesie analizy i oceny wpływu COVID-19 na podmiot uczestniczący w transakcji kontrolowanej kluczowa jest szczegółowa analiza funkcji, aktywów i ryzyka (ang. accurate delineation of the transaction - por. Wytyczne OECD ws. COVID-19, pkt 38.), z uwzględnieniem stanu przed i w trakcie COVID-19. Ryzyka Zdaniem MF, wystąpienie COVID-19, co do zasady, nie powinno skutkować zmianą rozkładu ryzyk pomiędzy stronami transakcji kontrolowanej. Jeśli podmiot przed wystąpieniem COVID-19 miał rutynowy profil funkcjonalny, to materializacja niektórych ryzyk, np. ryzyka rynkowego, nie powoduje automatycznie zmiany profilu podmiotu rutynowego. Zmiana rozkładu ryzyk może natomiast wynikać z podjętych w grupie decyzji, wywołanych COVID-19 i przeprowadzonej restrukturyzacji. Zmiana rozkładu ryzyk wymaga odzwierciedlenia w analizie rynkowości i ewentualnej weryfikacji poziomu rentowności. COVID-19 może prowadzić do materializacji ryzyka związanego z transakcją, dotychczas mającego charakter wyłącznie potencjalny, np. ryzyka rynkowego. W opinii Ministerstwa, zmaterializowane ryzyko powinno obciążać tę stronę kontrolowanej transakcji, do której to ryzyko było przypisane przed COVID-19. Materializacja ryzyka w okresie COVID-19 i jego skutki powinny obciążyć stronę transakcji, która przed COVID-19 realizowała zyski wynikające z ponoszenia tego ryzyka, mającego charakter potencjalny. Okres, w którym COVID-19 oddziaływał na działalność podmiotu / realizowane transakcje kontrolowane, podmiot ustala w sposób indywidualny dla swojej działalności / realizowanych transakcji kontrolowanych. Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk Publikacja Ministerstwa Finansów „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” dotyczy w szczególności następujących zagadnień: Analiza porównawcza w okresie występowania COVID-19, w tym: Analiza wpływu COVID-19 na warunki transakcji kontrolowanej,

Zasady sporządzenia / aktualizacji analizy porównawczej,

Analiza branży / rynku, na którym jest realizowana transakcja kontrolowana

Wykorzystanie danych wewnętrznych

Podejście do przeprowadzenia (aktualizacji) analizy porównawczej

Wykorzystanie danych wieloletnich

Wykorzystanie danych z lat światowego kryzysu finansowego 2008-2009

Odrzucanie podmiotów ze stratą

Przykłady podejścia

Interpretacja wyników Alokacja kosztów nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem COVID-19 pomiędzy powiązane strony transakcji. Wsparcie antykryzysowe. Dokumentacja cen transferowych za okres COVID-19. Uprzednie porozumienia cenowe. Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy o CIT (art. 23q Ustawy o PIT). Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk - publikacja Ministerstwa Finansów z 15 grudnia 2021 r.