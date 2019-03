Jak liczyć limit kosztów finansowania dłużnego?

Z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączyć koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% podatkowej EBITDA. Ograniczenie to nie ma zastosowania do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej kwoty 3 mln zł. Czy limit 30% należy zastosować do całości nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nad przychodami odsetkowymi, czy tylko do części nadwyżki przekraczającej 3 mln zł?