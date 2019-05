Materiały i surowce jako koszt kwalifikowany ulgi B+R

Materiały i surowce - koszt kwalifikowany

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT oraz art. 26e ust. 2 pkt 2 Ustawy PIT za koszt kwalifikowany uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Kluczowe w tym zakresie jest więc to, aby wydatki na dane materiały były wykorzystywane tylko i wyłącznie do prac, które mają charakter twórczy bądź innowacyjny (tj. stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu Ustawy PIT oraz Ustawy CIT).

Materiałem bądź surowcem może być prawie wszystko, co przyczynia się do powstania nowego w ramach przedsiębiorstwa produktu/prototypu/procesu.

Przykładem nietypowego surowca, który stanowi koszt kwalifikowany jest energia elektryczna. Przykładowo w jednej z interpretacji indywidualnej za prawidłowe zostało uznane stanowisko wnioskodawcy:

"W przypadku zakupu energii elektrycznej nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie określonej części surowca zużytego w projekcie. Należy jednak zaznaczyć, iż bez wątpienia koszt nabycia energii elektrycznej posiada bezpośredni związek z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, tj. brak nabycia energii elektrycznej uniemożliwi Wnioskodawcy prowadzenie działalności tego rodzaju".

Należy natomiast pamiętać, że wykorzystanie każdego materiału/surowca do działalności badawczo-rozwojowej musi zostać odpowiednio udokumentowane (tj. w przypadku energii elektrycznej powinny zostać założone osobne liczniki w pomieszczeniach dedykowanych wyłącznie do prac badawczo-rozwojowych). W przypadku innych materiałów musi być prowadzona odpowiednia ewidencja, aby w sposób jednoznaczny wskazać jakie materiały zostały wykorzystane do projektu o charakterze badawczo-rozwojowym – koszty muszą zostać „wyodrębnione”.

W zakresie uwzględniania wydatków na materiały oraz surowce do kosztów kwalifikowanych, ciekawa wydaje się być jedna z wydanych interpretacji indywidualnych, w której za prawidłowe zostało uznane stanowisko wnioskodawcy, który do wyliczania kosztów wykorzystuje metodę poprzez którą koszty kwalifikowany z tytułu nabycia materiałów mogą różnić się od tego, ile spółka faktycznie wydała na materiały:

"W ocenie Spółki, Spółka jest również uprawniona do kalkulowania kwoty odliczenia z tytułu Ulgi B+R w stosunku do kosztów nabycia Materiałów B+R w oparciu o metodę AVCO, mimo że w wyniku jej wykorzystania rzeczywisty koszt nabycia Materiałów B+R może być inny niż koszt Materiałów B+R wykazany dla celów odliczenia z tytułu Ulgi B+R".

Definicja słowa „nabycie”

Niejasne w zakresie wydatków na materiały oraz surowce jest sformułowanie w Ustawie PIT oraz Ustawie CIT „nabycie materiałów i surowców”. Ustawy o podatku dochodowym nie definiują słowa „nabycie”, stąd też wątpliwość, czy kosztem kwalifikowanym jest sam wydatek poniesiony na materiał bądź surowiec czy również odnosi się to do kosztów związanych m.in. z transportem zakupionych materiałów bądź surowców, ich zapakowaniem itp.

Jak wskazał Sąd Administracyjny w nieprawomocnym wyroku:

"Nie może być bowiem tak, że koszt i nakład organizacyjny związany z prowadzeniem i ustalaniem zakresu i stopnia wykorzystywania składnika do takiej oraz innej aktywności przewyższy korzyści z tego płynące i w istocie stanie się wyłącznie ciężarem a nie preferencją pożądanej aktywności".

Z pewnością ciężarem dla podatników byłoby każdorazowe wydzielanie kosztów związanych tylko i wyłącznie z materiałem bądź surowcem wykorzystanym do działalności badawczo-rozwojowej. Nierzadko zdarza się bowiem, że w całkowitym koszcie materiału zawarta jest już cena transportu oraz cena innych pośrednich czynności, które musiały zostać wykonane aby surowiec mógł zostać dostarczony do odbiorcy – wyodrębnienie tych kosztów z całości kwoty z pewnością byłoby trudne.