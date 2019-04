Usługi IT a koszty uzyskania przychodów w CIT

W grupach kapitałowych coraz powszechniejszą praktyką jest wewnątrzgrupowe świadczenie usług IT. Standaryzacja procesów oraz specyficzna wiedza z obszaru informatyki i zarządzania projektami IT sprawiają, że grupy kapitałowe decydują się na powierzenie funkcji IT jednemu podmiotowi i obsługę przez ten podmiot pozostałych. Regulacje wprowadzone do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2018 r. nie sprzyjają jednak takiemu uregulowaniu współpracy w ramach grup w obszarze IT. Zgodnie z art. 15e ust 1 pkt 1) ustawy o CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Co do zasady katalog ten nie uwzględnia zatem bezpośrednio usług w zakresie IT. W związku jednak ze wskazaniem w ostatnim zdaniu art. 15e ust 1 pkt 1) ustawy CIT sformułowania „świadczeń o podobnym charakterze”, w zakresie usług IT wykształciła się już spora praktyka organów w zakresie kwalifikacji usług IT do jednej z kategorii wymienionych w tym przepisie.

Help desk jako usługi IT

Usługi help desk polegają na świadczeniu usług wsparcia technicznego dla użytkowników. Organy podatkowe wskazują, że usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych znajdują się poza limitem określonym powyżej (por. interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4010.124.2018.3.KK, z dnia 26 września 2018 r.). Podobna klasyfikacja została dokonana w stosunku do bieżącego wsparcia IT oraz dostawy sprzętu komputerowego (interpretacja nr 0111-KDIB13.4010.436.2018.1.JKT podobnie 0114-KDIP2-2.4010.365.2018.2.AM z dnia 19 października 2018 r.). Można więc przyjąć, że popularny help desk znajduje się poza limitem.

Systemy IT i programowanie

Systemy informatyczne zapewniane różnym spółkom z grupy stanowią kolejną podgrupę w zakresie usług IT. Fiskus wskazuje, że administrowanie oprogramowaniem ERP z poziomu centralnego, pomoc techniczna w zakresie korzystania z oprogramowania ERP oraz doskonalenie procedur nie jest objęte limitem (nr 0111-KDIB1-2.4010.309.2018.2.PH). Podobnie w stosunku do usług serwisu i utrzymania oprogramowania i systemów informatycznych (interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.363.2018.1.AW).

Często spotykaną kategorią usług IT jest także programowanie. Co do zasady usługi IT obejmujące usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania nie podlegają opodatkowaniu. Tak wskazał organ w interpretacji nr 0111-KDIB2-3.4010.124.2018.3.KK z dnia 26 września 2018 r.

Doradztwo w zakresie IT

Dużą grupą usług IT stanowią usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) pojęcie „doradztwo” oznacza „udzielanie fachowych porad”. Innymi słowy, usługi takie muszą się charakteryzować doradczym charakterem, tzn. muszą z nich wynikać rekomendacje, czy przedstawiać analizę różnych sytuacji. Takie usługi podlegają już limitowi. Na to wskazuje przykładowo stanowisko organu w interpretacji nr 0114-KDIP2-2.4010.345.2018.2.AG z dnia 11 października 2018 r.