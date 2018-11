Kontrowersje związane z exit tax

Wprowadzenie exit tax, czyli "podatku od wyjścia”, to kolejny krok polskiego rządu w stronę uszczelniania systemu podatkowego. Nowy podatek ma zniechęcić polskich przedsiębiorców do przenoszenia działalności za granicę. Konstrukcja exit tax budzi jednak wiele kontrowersji, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.