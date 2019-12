Pakiety medyczne i karnety sportowe dla pracowników, członków ich rodzin i partnerów a koszty uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, o ile pozostają w związku przyczynowym z przychodami, a więc których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Co również istotne, muszą być to wydatki, dzięki którym podatnik może osiągnąć przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, z wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 lipca 2019 r., 0111-KDIB2-1.4010.227.2019.1.AT.

reklama reklama



Sprawa dotyczyła spółki, która zapewniała swoim pracownikom pozapłacowe świadczenia w postaci pakietów medycznych oraz karnetów sportowych. W tym celu spółka zawarła z podmiotem oferującym prywatną opiekę medyczną umowę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników. Pakiety medyczne, podobnie jak karnety sportowe dostępne dla pracowników oraz członków ich rodzin były dobrowolne. Pracownicy mieli możliwość ich zakupu po cenie niższej niż detaliczna. Różnica między wartością rynkową a kwotą uiszczaną przez pracowników była finansowana przez spółkę z jej środków obrotowych. Wartość dofinansowania określono w dokumentach wewnętrznych spółki. Wartość pakietów medycznych oraz karnetów sportowych dla pracownika została zakwalifikowana przez spółkę do przychodu pracownika jako część przychodu pracownika ze stosunku pracy, od którego odprowadzono następnie zaliczki na poczet podatku PIT.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Spółka powzięła wątpliwość, czy wydatki, które ponosiła z tytułu dofinansowania pakietów medycznych oraz karnetów sportowych, zarówno w części przypadającej na pracowników, jak i na członków ich rodzin oraz partnerów, stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów.

Prezentując własne stanowisko, spółka wskazała, że wydatki ponoszone przez nią z tytułu dofinansowania pakietów medycznych oraz karnetów sportowych stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W ocenie spółki, wydatki zostały poniesione przez nią w celu osiągnięcia przychodów, miały charakter definitywny i nie zostały wskazane w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska podatnik przywołał szereg interpretacji indywidualnych.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za prawidłowe. Wskazał, że wydatki ponoszone przez spółkę na dofinansowanie pakietów medycznych, zarówno w części przypadającej na pracowników jak i na członków ich rodzin oraz partnerów, oraz karnetów sportowych, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, mogą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Podkreślił, że co do zasady kosztami uzyskania przychodów są m.in. tzw. „koszty pracownicze”, które obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. W związku z tym, że uprawnienie pracowników spółki do nabycia po obniżonych cenach pakietów medycznych oraz karnetów sportowych wynikało z regulacji wewnętrznych obowiązujących w spółce - koszt dofinansowania pakietów/karnetów stanowił koszt wynagrodzenia zasadniczego. Tym samym, koszty dofinansowania pakietów/karnetów stanowiły koszty pracownicze związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą oraz były ponoszone w celu uzyskania przychodów. Również wydatki na pakiety medyczne dla członków rodzin lub partnerów pracowników należało uznać za koszty pracownicze, ponieważ były one związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą.

Katarzyna Narejko

Źródło: taxonline.pl