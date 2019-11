Część odsetkowa rat leasingowych w kosztach uzyskania przychodu w dacie poniesienia (wystawienia faktury)

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.232.2019.1.MJ.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził działalność gospodarczą i z tego tytułu rozliczał się podatkiem liniowym 19% na zasadach podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik zawarł umowę leasingu finansowego samochodu osobowego jako leasingobiorca. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. Na mocy zawartej umowy leasingobiorca dokonywał odpisy amortyzacyjne przedmiotu leasingu dla celów podatkowych. W umowie leasingu odrębnie określona została wartość początkowa przedmiotu leasingu oraz wartość tzw. części odsetkowej rozumiana jako wynagrodzenie leasingodawcy. Zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa były spłacane w ratach, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy leasingu. Leasingodawca wystawił leasingobiorcy fakturę VAT procedura marży - towary używane, w której ujęto dwie pozycje – całkowitą wartość umowy leasingu (samochodu osobowego) oraz całkowitą wartość części odsetkowej – obie zgodnie z umową leasingu.

Podatnik powziął wątpliwość, czy wydatki z tytułu rat leasingowych z umowy leasingu finansowego w rozumieniu art. 23f ust. 1 ustawy o PIT w ich tzw. części odsetkowej będą stanowić koszt uzyskania przychodu podatnika w dacie poniesienia rozumianej jako dzień wystawienia faktury przez leasingodawcę.

Prezentując własne stanowisko, podatnik wskazał, że wydatki z tytułu rat leasingowych w ich tzw. części odsetkowej będą stanowić koszty uzyskania przychodów podatnika w momencie ich poniesienia, tj. wystawienia przez leasingodawcę faktury.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Wskazał, że w sytuacji spełnienia przesłanek leasingu finansującego do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodu korzystającego nie zalicza się opłat leasingowych w zakresie, w jakim dotyczą one spłaty wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu. Przychodem finansującego i odpowiednio kosztem korzystającego jest natomiast tzw. część odsetkowa raty leasingowej, która powinna być zaliczona w poczet kosztów podatkowych w dacie jej poniesienia. Według organu, konstrukcja leasingu finansowego sprawia, że zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu korzystającego podlegać będzie tylko tzw. odsetkowa część opłat leasingowych.

