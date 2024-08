Zmiany w pkpir od 2025 roku [projekt]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 23 sierpnia 2024 r. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Co się zmieni w pkpir od nowego roku?

Aktualnie zasady prowadzenia pkpir są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2544). Omawiana nowelizacja będzie zmieniać przepisy tego rozporządzenia.

Kasowy PIT od 2025 r. – zmiany w pkpir

Od 2025 roku ma wejść możliwość stosowania przez niektórych przedsiębiorców (podatników PIT i ryczałtu) kasowej metody rozliczania podatku PIT. Minister Finansów przygotował w tym zakresie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten Rada Ministrów przyjęła ten 13 sierpnia 2024 r. Teraz prace nad tym projektem toczą się w Sejmie RP.



Więcej na temat projektowanych zasad Kasowego PIT w artykule: Kasowy PIT od 1 stycznia 2025 r. dla jednoosobowych firm z przychodami do 250 tys. euro. Nie dla spółek cywilnych i jawnych i tylko do transakcji fakturowanych

W związku z ww. nowelizacją wdrażającą przepisy dot. kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, konieczna jest – zdaniem Ministra Finansów - zmiana rozporządzenia dot. pkpir. W § 26 rozporządzenia w sprawie pkpir będzie dodany ust. 9 w brzmieniu:

„9. Wartość spisu z natury, wycenionego zgodnie z ust. 1–4 i 8, pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów poniesione na nabycie towarów, które nie zostały potrącone zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym.”



Przepis ten ustanowi obowiązek uwzględniania przy wycenie wartości spisu z natury, zasad potrącalności kosztów uzyskania przychodów, stosowanych przy kasowej metodzie rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnicy, którzy wybiorą kasową metodę rozliczania przychodów, będą mogli potrącić koszty uzyskania przychodów z tytułu zobowiązań na rzecz innego przedsiębiorcy, dopiero po ich uregulowaniu. Dlatego też nieopłacone zobowiązania, nie będą mogły być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszty uzyskania przychodów.



Przykładowo: przyjęcie towaru handlowego będzie mogło być zaksięgowane dopiero po uregulowaniu należności za ten towar.



Ale spisem z natury będą objęte również towary, których zakup nie został opłacony.

Jak wyjaśnia resort finansów, nowy ww. przepis § 26 ust. 9 rozporządzenia w sprawie pkpir pozwoli na pomniejszenie wartości spisu z natury o wartość towarów, ujętych w tym spisie, a które w danym roku podatkowym nie zostały zaksięgowane.

Zdaniem Ministerstwa w pozostałym zakresie, tj. księgowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, przepisy rozporządzenia nie wymagają zmian w związku z wprowadzaniem kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Przychody oraz koszty uzyskania przychodów będą księgowane zgodnie z przepisami ustawy PIT.

Zmiany w objaśnieniach do pkpir

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę o charakterze porządkowym. Zmiana ta dotyczy załącznika nr 1 do rozporządzenia Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiana polega na zastąpieniu w ust. 18 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyrazów „25 000 euro” wyrazami „200 000 euro”. Zmiana ta koresponduje z art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 776, z późn. zm.), zgodnie z którym z kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać m.in. podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

Termin wejścia w życie zmian w pkpir

Projekt przewiduje, że wyżej omówione zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów