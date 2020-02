Zapłata podatku na niewłaściwy mikrorachunek a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Na te pytania zadane w interpelacji poselskiej odpowiedzi udzielił 6 lutego 2020 r. (w imieniu ministra finansów) Tomasz Słaboszowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.



Zdaniem resortu finansów, w sytuacji dokonania zapłaty przy użyciu niewłaściwego indywidualnego rachunku podatkowego wystarczające jest podjęcie kontaktu z urzędem skarbowym do którego adresowano płatność oraz okazanie dowodu wpłaty. W takiej sytuacji pracownicy jednostek Krajowej Administracji Skarbowej dołożą wszelkiej staranności, aby niezwłocznie zidentyfikować wpłatę i dokonać właściwych operacji w postaci niezbędnego przerachowania lub, o ile taka będzie dyspozycja wpłacającego, zrealizować zwrot środków. Odnosząc się do kwestii wygaśnięcia zobowiązania podatkowego uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 59 §1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w skutek zapłaty. Powyższe pozwala mieć pewność, że wyjaśnieniu zaistniałej nieprawidłowości w urzędzie skarbowym skutkującej podjęciem właściwych operacji księgowych na podatniku nie będzie ciążył obowiązek dokonania ponownej zapłaty.

Indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek)

Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. art. 61b Ordynacja podatkowej wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych powinna być dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku) identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

1) sumę kontrolną;

2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;

3) identyfikator podatkowy.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym. Można to zrobić na stronie tzw. Generatora mikrorachunku podatkowego na portalu podatkowym.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na rachunek bankowy wskazany przez podatnika.

Ponadto resort finansów informuje, że numer indywidualnego rachunku podatkowego jest obowiązujący dla wpłat PIT, CIT, VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) i pozostaje niezmienny nawet po zmianie adresu zamieszkania czy siedziby działalności gospodarczej, skutkującej zmianą właściwego urzędu skarbowego.

Zapłata innych podatków

Ministerstwo Finansów informuje, że podatki inne niż PIT, CIT i VAT czyli np. akcyza, PCC, trzeba wpłacać tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdują się tam szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki. Na dotychczasowych zasadach wpłacają także podatek podatnicy, którzy rozliczają się na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne regulować trzeba (tak jak dotąd) na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Na jaki mikrorachunek powinni wpłacać podatek płatnicy

Płatnicy podatków (np. podatków dochodowych) mają też wątpliwości, czy (pełniąc rolę płatników, czyli dokonując wpłaty podatku pobranego od podatnika) powinni dokonywać wpłat na swój mikrorachunek, czy na mikrorachunek podatnika?

Minister Finansów informuje, że płatnik powinien dokonywać zapłaty przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego płatnika, czyli struktura przedmiotowego rachunku będzie oparta o numer identyfikacji podatkowej płatnika. Zdaniem Ministra nie ma zatem potrzeby pozyskiwania przez płatników indywidualnych rachunków podatkowych podatników.

Minister finansów wskazał przykład art. 26 ust. 3 ustawy o CIT, w którym wskazano na możliwość zaistnienia trzech odrębnych stanów faktycznych, przy czym ich zaistnienie nie wpływa na indywidualny rachunek podatkowy, który winien być użyty do płatności. W przepisie tym wyszczególniono sytuacje, w których płatność powinna być adresowana odpowiednio do urzędu skarbowego obsługującego płatnika, urzędu skarbowego obsługującego podatnika lub urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Niezależnie jednak od powyższego do każdego z tych organów podatkowych płatnik powinien płacić przy użyciu swojego mikrorachunku.

Źródło: odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 1603