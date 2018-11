Wielka Brytania podnosi kwotę wolną od podatku

61 000 złotych kwoty wolnej od podatku w Wielkiej Brytanii

Podwyżka kwoty wolnej od podatku w Wielkiej Brytanii to świetna wiadomość dla dużej grupy Polaków, zdecydowanie gorsza dla polskiego rządu. Statystyki mówią o blisko jednym milionie Polaków na Wyspach, przybywa także firm tworzonych przez polskich przedsiębiorców - wg danych polskiego resortu przedsiębiorczości i technologii Polacy prowadzą ponad 60 tys. firm w Wielkiej Brytanii. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku daje jasny przekaz - Wielka Brytania zamierza przyciągnąć nowych podatników przyjaznym systemem podatkowym oraz preferencyjnymi warunkami do prowadzenia biznesu.

Polscy politycy od wielu lat deklarują ściągnięcie do kraju Polaków, którzy wyemigrowali z kraju za pracą i lepszymi warunkami do życia, niestety nie robiąc realnie nic w tym kierunku. Wysokie koszty pracy, duża biurokracja i mało przejrzyste prawo to główne problemy podnoszone przez polskich przedsiębiorców. Polski system podatkowy przewiduje degresywną kwotę wolną od podatku. Teoretycznie wynosi ona 8000 złotych, jednak otrzymując nawet minimalne wynagrodzenie (2100 złotych brutto) podatnik z niej nie skorzysta. Dla większości podatników realnie wynosi ona 3091 złotych, wyjątkiem są posłowie - kwota wolna od podatku dla polskich posłów wynosi 30 tys. złotych.

Polska znajduje się w końcówce zestawienia krajów unijnych (21. miejsce) pod względem wysokości kwoty wolnej od podatków. Spośród państw, które posiadają kwotę wolną, za Polską znajdują się tylko Włochy (22.), Łotwa (23.), Czechy (24.) i Rumunia (25.). Nic dziwnego, że Polacy emigrują do krajów, które pozwalają się uczciwie bogacić.

Firma w Anglii - oszczędność i brak biurokracji

Jak pokazują wyniki raportu Admiral Tax - firma w Anglii to najczęściej wybierany kierunek przez polskich przedsiębiorców za granicą. Wielka Brytania od lat przoduje w rankingach oceniających warunki do prowadzenia biznesu. Brytyjski rząd kusi przedsiębiorców nie tylko wysoką kwotą wolną od podatku, ale także prostymi przepisami i niską biurokracją. Polski przedsiębiorca z roku na rok poświęca coraz więcej czasu i energii na żmudne czynności administracyjne, związane z nowymi przepisami uchwalanymi przez polski rząd. W tym czasie przedsiębiorca prowadzący spółkę w Anglii może skupić się na rozwijaniu własnego biznesu. Zasadnicze różnice widać już na etapie zakładania biznesu - rejestracja spółki w Anglii jest łatwa, w zaledwie 24 godziny możemy stać się właścicielami firmy, bez konieczności wizyty w brytyjskim urzędzie.

Wysoka kwota wolna od podatku to nie jedyna zaleta prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii. Kolejną jest sprawiedliwy system ubezpieczeń społecznych. Większość polskich przedsiębiorców krytykuje wysoki ZUS. W Wielkiej Brytanii wysokość stawek ubezpieczenia społecznego (tzw. NI – National Insurance) jest zależna od sytuacji finansowej firmy - jeżeli przedsiębiorca nie osiąga dochodów, to nie musi martwić się o obowiązkową daninę dla państwa. Wysokość składki na ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii NI dyrektora spółki limited jest zależna od wysokości osiąganego wynagrodzenia za pracę na rzecz spółki. Dla miesięcznych dochodów w wysokości do 702 funtów (około 3400 złotych) dyrektor spółki nie płaci żadnych składek na ubezpieczenie.

Polski rząd powinien wziąć przykład z Wielkiej Brytanii w kwestii podejścia do kwestii wysokości kwoty wolnej od podatku czy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przedsiębiorców. Wtedy realne stanie się ściągnięcie do kraju tysięcy Polaków, którzy wyemigrowali za granicę w celach zarobkowych.