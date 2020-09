Jak rozliczać dochody z zagranicy, które są zwolnione z opodatkowania w Polsce?

Opodatkowanie dochodów zagranicznych przedsiębiorcy

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej szukają możliwości osiągnięcia dochodów nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Sposoby opodatkowania dochodów przedsiębiorcy

Zasadą jest, że dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są według zasad ogólnych tj. według skali podatkowej. Przedsiębiorcy jednak mają również prawo do dokonania wyboru rozliczania się ryczałtowo tj. stawką 19%. W tym celu należy złożyć oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego. Oświadczenie to składa się „do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego”.





Sposób opodatkowania a obowiązek wykazywania dochodów z zagranicy

Należy pamiętać, że sposób opodatkowania ma znaczenie nie tylko dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku, ale również dla rozliczania się z dochodów osiągniętych poza granicami Polski. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dochody osiągnięte poza granicami RP zwolnione tam z opodatkowania będą podlegały łączeniu z dochodami osiągniętymi w Polsce. Będzie tu miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium RP lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium RP, zwolnione od podatku na podstawie umów międzynarodowych, wówczas podatek określa się w taki sposób, że:

„1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym”.

Powyższe oznacza, że choć dochód zagraniczny jest w Polsce zwolniony z opodatkowania, to stosuje się tu metodę unikania podwójnego opodatkowania tj. metodę wyłączenia z progresją. Według tej metody dochód ten powinien zostać wzięty pod uwagę do ustalenia stawki podatku według skali podatkowej wobec dochodów uzyskanych w Polsce. Tym samym, dochody te muszą zostać wykazane w PIT-ZG.

W przypadku natomiast, gdy przedsiębiorca rozlicza się podatkiem zryczałtowanym, tj. w odpowiednim terminie złożył oświadczenie o wyborze tej metody, wówczas z dochodami takimi nie łączy się żadnych innych dochodów. Tym samym, jeśli podatnik osiągnął w Polsce wyłącznie dochody opodatkowane stawką 19%, nie musi deklarować dochodu osiągniętego poza granicami RP i zwolnionego w Polsce z opodatkowania. Tak np. stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 2461-IBPB-1-1.4511.70.2017.3.BK: „dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą (do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją), tj. dochody zwolnione w Polsce z opodatkowania nie będą podlegały łączeniu z dochodami uzyskiwanymi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowanej metodą liniową, zgodnie z art. 30c ustawy PIT”.

Każdy przypadek jest jednak inny i każdy należy rozważać indywidualnie. We własnej sprawie warto nie tylko poradzić się profesjonalisty, ale również uzyskać własną interpretację indywidualną.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec

Polecamy: PIT 2020. Komentarz