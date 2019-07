Opodatkowanie zwrotu kosztów wypłacanego przez pracodawcę z Wielkiej Brytanii

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 marca 2019 r., 0115-KDIT2-2.4011.482.2018.2.ENB.

Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierza podpisać umowę o pracę z firmą zarejestrowaną w Anglii, która nie posiada w Polsce swojego przedstawicielstwa oraz nie prowadzi w Polsce działalności handlowej. Podatnik będzie wykonywał pracę w Polsce. Ze względu na brak możliwości podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorami w Polsce oraz brak możliwości podpisania umowy najmu długoterminowego samochodu z firmą leasingową w Polsce, zagraniczna firma chciałaby, aby to podatnik podpisał umowy, jako osoba prywatna i wykorzystywał w ten sposób pozyskany telefon oraz samochód do celów służbowych. Każdego miesiąca firma będzie przelewać na konto podatnika kwotę tytułem zwrotu kosztów, czyli będzie pokrywać miesięczne koszty użytkowania samochodu oraz opłacałaby faktury za świadczone podatnikowi usługi telekomunikacyjne.

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy, czy zwrot wymienionych kosztów będzie traktowany jako przychód ze stosunku pracy i będzie podlegał opodatkowaniu, czy też zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem zwracane przez firmę zagraniczną środki pieniężne również nie powinny podlegać opodatkowaniu.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do zwrotu kosztów abonamentu telefonicznego. W jego ocenie zwrot wydatków poniesionych na abonament telefoniczny stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, który korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT. Natomiast zwrot kosztów używania wynajmowanego samochodu, co do zasady podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, nie zostały bowiem spełnione przesłanki pozwalające na zastosowanie wskazanego przez podatnika zwolnienia przedmiotowego.

Patrycja Łukasiewicz

