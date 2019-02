Twój e-PIT 2019 – nowa możliwość rozliczenia PIT

Na czym polega Twój e-PIT?

Twój e-PIT to nowa usługa, dzięki której (według zapowiedzi Ministerstwa Finansów) podatnicy będą mogli rozliczyć się z uzyskanych dochodów bez wychodzenia z domu, a w niektórych przypadkach nawet bez jakiegokolwiek działania z ich strony.

Administracja skarbowa, na podstawie danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych automatycznie przygotuje zeznania za podatników. Dane te pochodzić będą przede wszystkim z informacji rocznych PIT-11, PIT-40A, PIT-8C wysyłanych do urzędu skarbowego przez płatników (a więc m.in. pracodawców). Warto przypomnieć, że termin na złożenie przez płatników informacji o przychodach uzyskanych za 2018 rok upływa 31.01.2019 r. (w poprzednich latach płatnicy mogli składać wskazane formularze do końca lutego).

Co istotne - podatnicy będą mieli dostęp do przygotowanych przez administrację skarbową zeznań bez potrzeby składania jakichkolwiek wniosków ani bez konieczności wizyty w urzędzie. Przygotowane przez administrację skarbową zeznania dostępne będą od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku wyłącznie elektronicznie, na portalu podatnika.

Dostęp do przygotowanych zeznać możliwy będzie po uwierzytelnieniu swoich danych bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi: PESEL (albo NIP i data urodzenia) oraz kwotą przychodu z deklaracji za rok 2017 i kwotą przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. z PIT-11) za rok 2018.

Co dalej?

Po zalogowaniu i zapoznaniu się z zeznaniem podatnicy będą mogli:

zaakceptować zeznanie w przygotowanej przez administrację skarbową formie, uzupełnić bądź zmienić (oraz po zmianach zaakceptować): formę rozliczenia z indywidualnej na wspólną z małżonkiem (ewentualnie na rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci), dane dotyczące organizacji pożytku publicznego, której ma zostać przekazany 1% podatku, dane dotyczące ulgi na dzieci, informacje dotyczące wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a także innych odliczeń: z tytułu darowizny na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa; ulgi internetowej czy rehabilitacyjnej. odrzucić przygotowane zeznanie i: wypełnić samodzielnie dostępny formularz w usłudze Twój e-PIT, rozliczyć się w innej formie (w tym papierowo). nie robić nic – w tej sytuacji jeżeli nie zostanie złożony PIT w innej formie (np. papierowo) rozliczenie przygotowane przez urząd zostanie zaakceptowane automatycznie 30 kwietnia 2019 r.

Kto może z tej usługi skorzystać?

W 2019 roku z usługi Twój e-PIT skorzystają wyłącznie podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej (składający PIT-37), a także podatnicy rozliczający przychody z kapitałów pieniężnych (wypełniający PIT-38). Usługa będzie dostępna dla podatników rozliczających się zarówno indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem, a ponadto dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w kolejnych latach z nowej usługi będą mogli skorzystać również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą – rozliczający się na formularzu PIT-36 i PIT-36L.

UWAGA! Należy pamiętać, że za rozliczenie z urzędem skarbowym odpowiadają podatnicy, dlatego warto zapoznać się z przygotowanym automatycznie zeznaniem i zweryfikować swoje dane sprawdzając szczególnie czy nie wystąpi podatek do zapłaty.

Co z 1% na organizację pożytku publicznego?

W przygotowanym zeznaniu w ramach usługi Twój e-PIT urząd automatycznie wskaże tę organizację pożytku publicznego, która w ubiegłym roku otrzymała 1% podatku. Powtórzony zostanie także cel szczegółowy i ponownie zostaje wyrażona zgoda na przekazanie wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku.

Podatnicy na każdym etapie będą jednak mogli wprowadzić zmiany dotyczące OPP. Numer KRS organizacji pożytku publicznego, a także opcja zmiany zgodnie z zapowiedziami będą widoczne na głównym ekranie usługi. Jeżeli wybranej organizacji pożytku publicznego nie będzie już w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego, to w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wskazana żadna organizacja. W tym wypadku podatnicy będą mogli wpisać nr KRS innej organizacji pożytku publicznego albo pozostawić to pole puste – wtedy środki nie zostaną przekazane do żadnej organizacji.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów bez zmian pozostaje możliwość złożenia przez emerytów i rencistów druku PIT-OP wskazującego OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie.

W jaki inny sposób można się rozliczyć?

Omawiana usługa Twój e-PIT nie pozbawia podatników możliwości samodzielnego rozliczenia podatku w funkcjonujących dotąd sposobach składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje. Pierwszeństwo przed rozliczeniem przygotowanym w ramach usługi Twój e-PIT będą miały deklaracje złożone samodzielnie. To oznacza, że jeśli podatnik rozliczy się samodzielnie, deklaracja sporządzona przez administrację skarbową nie będzie brana pod uwagę.

Piotr Adamski, Konsultant ds. podatków

Business Tax Professionals sp. z o.o. sp. k.