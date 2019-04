Roczne zeznanie podatkowe PIT tylko do 30 kwietnia

Rzecznik prasowy ministerstwa finansów Paweł Jurek przypomniał w rozmowie z PAP, że rozliczenie za pomocą usługi Twój e-PIT jest skierowane do osób, które rozliczają się za pomocą formularzy PIT-37 i PIT-38. W praktyce chodzi o podatników, którzy uzyskują dochody z tytułu umów o pracę, o dzieło, zlecenie, z praw autorskich, emerytur, rent, bądź też uzyskują dochody kapitałowe.

"W tym roku dla podatników takich po raz pierwszy przygotowaliśmy propozycję zeznania, które za pośrednictwem systemu Twój e-PIT można zaakceptować bez wprowadzania zmian lub skorygować" - powiedział rzecznik MF.

reklama reklama



Zaznaczył, że podatnicy mogą też nic nie zrobić, co będzie oznaczało, że 30 kwietnia, wraz z końcem terminu przyjmowania deklaracji, administracja skarbowa uzna, że właściwym zeznaniem podatkowym jest wygenerowane przez system Twój e-PIT. Jeśli okazałoby się, że podatnik zdecydował się złożyć deklarację np. w formie papierowej, czy za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, to wówczas takie zeznanie będzie miało pierwszeństwo i będzie traktowane jako właściwe.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

"W tym roku po raz pierwszy większość podatników składających PIT-37 i PIT-38 nie musi się martwić o terminowe rozliczenie" - zauważył Jurek. "Jest tylko jeden wyjątek, dotyczy sytuacji, kiedy podatnik w systemie Twój e-PIT odrzuci zeznanie. W takim przypadku ma obowiązek złożenia deklaracji w inny sposób" - podkreślił przedstawiciel ministerstwa finansów.

Może też mieć miejsce sytuacja, kiedy podatnik nie zapoznał się ze swoim rozliczeniem w systemie Twój e-PIT, natomiast wynika z niego zaległość podatkowa. "System przyjmie deklarację wygenerowaną przez administrację skarbową, po czym do 31 maja podatnik otrzyma pocztą powiadomienie, że w ciągu siedmiu dni powinien wpłacić należny podatek" - tłumaczy Jurek.

Zachęca do zalogowania się do usługi Twój e-PIT i sprawdzenia swojego rozliczenia. Powinni tego dokonać przede wszystkim podatnicy, którzy chcą się rozliczyć wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem. Mają wówczas szansę na wprowadzenie zmian w deklaracji, rozliczenia podatkowe w systemie Twój e-PIT są bowiem przygotowane w formie indywidualnej.

"To ważne także wtedy, gdy podatnicy chcą skorzystać z ulg podatkowych, o czym fiskus nie wie. Chodzi na przykład o ulgę rehabilitacyjną - administracja skarbowa nie ma pojęcia, jaką kwotę dana osoba przeznaczyła na cele związane z rehabilitacją. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku darowizn" - dodał Jurek. Po zalogowaniu się do systemu podatnik może uzupełnić deklarację o wybraną przez siebie ulgę, co obniży należny podatek.

Jurek namawia także do wyboru za pośrednictwem Twojego e-PIT-a organizacji pożytku publicznego, która będzie mogła uzyskać 1 proc. podatku. W wygenerowanej przez fiskusa deklaracji będzie uwzględniona organizacja wybrana w rozliczeniu sprzed roku, ale jeśli w zeszłym roku podatnik organizacji nie wybrał, to w tym roku rubryka ta również pozostanie pusta.

"Warto więc ją uzupełnić za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Logując się do systemu można też zmienić organizację, którą chcielibyśmy wesprzeć" - powiedział rzecznik.

Dodał, że w tym roku radykalnie został skrócony czas na zwrot podatku przez fiskusa. Dotychczas przepisy mówiły o trzymiesięcznym terminie. "W tym roku po raz pierwszy mamy priorytet dla zeznań składanych drogą elektroniczną zarówno przez Twój e-PIT, jak i e-Deklaracje. Maksymalny czas zwrotu wynosi w takim przypadku 45 dni, ale w zdecydowanej większości przypadków zwroty są realizowane szybciej" - zapewnił Jurek.

Dodał, że z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w rozliczeniu i planują to zrobić w ten weekend, w sobotę 27 kwietnia będzie czynna infolinia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Konsultanci KIS w godzinach od 7 do 13 będą odpowiadać na pytania związane z rozliczeniem rocznym za 2018 rok pod numerami telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) lub 22 330 03 30 (z tel. komórkowych).

Natomiast na stronie www.podatki.gov.pl znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z usługą Twój e-PIT.

Zgodnie z piątkowymi danymi resortu finansów, dotychczas za pośrednictwem usługi Twój e-PIT rozliczyło się z fiskusem ponad 13 milionów podatników.

Rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska poinformowała, że w poniedziałek urzędy skarbowe w województwie mazowieckim będą otwarte do godz. 18, a we wtorek do 15.30.

"Urzędy skarbowe w województwie mazowieckim będą otwarte 29.04 w poniedziałek do godz. 18, a we 30 kwietnia wtorek do godz. 15.30. Osoby, które rozliczają PIT - 37 i PIT-38 i w tych dniach odwiedzą urząd skarbowy będą mogły również skorzystać w nim z proponowanej przez Ministerstwo Finansów nowej formy rozliczenia - usługi Twój e-PIT" - poinformowała Szczepańska w poniedziałkowym komunikacie.

Jak zaznaczyła, z usługi tej do tej pory w woj. mazowieckim skorzystało ponad pół miliona osób.

"Z usługi można skorzystać w szybki sposób: potrzebne są tylko PESEL, kwota przychodu z 2017 i 2018 roku oraz kwota nadpłaty lub podatku z deklaracji za 2017 r. Jeśli jednak podatnik nie zaloguje się na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia, wówczas przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone" - dodała Szczepańska.

Wskazała, że w przypadku konieczności dopłaty podatku urząd skarbowy w terminie do 31 maja powiadomi o tym podatnika. "Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na dokonanie zapłaty. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki" - poinformowała.

(PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ mkr/