Ulga abolicyjna 2021 - co się zmieniło?

Kto straci na zmianach w uldze abolicyjnej?

Zmiany dotyczą między innymi art. 27g ustawy o PIT, zgodnie z którym, ulga abolicyjna będzie dostępna dla wszystkich podatników, jednakże kwota odliczenia od podatku dochodowego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 360 zł. W praktyce oznacza to, że każdy kto uzyska dochód przewyższający 8 000 zł będzie musiał zapłacić podatek w Polsce w wysokości 17%, a po przekroczeniu 85 528 zł aż 32%.

Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej dotyczy podatników, których zagraniczne dochody są osiągane ze źródeł takich jak: stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.





Kogo nie dotyczą zmiany w uldze abolicyjnej?

Niekorzystne zmiany nie obejmą marynarzy, w przypadku których ustawodawca zdecydował o zachowaniu ulgi abolicyjnej na dotychczasowych zasadach, a tym samym możliwości efektywnego zwolnienia z opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, pod warunkiem, że podatek od tych dochodów został zapłacony za granicą.

Jakie są metody opodatkowania PIT-em dochodów z pracy za granicą?

Do dochodów zagranicznych stosuje się regulacje zawarte w tzw. umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujących wyłączenie z progresją i proporcjonalne odliczenie.

W przypadku państw z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujących metodę wyłączenia z progresją (np. Albania, Chiny, Chorwacja, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Włochy), podatnik co do zasady nie zapłaci podatku w Polsce od dochodu zagranicznego, lecz musi wykazać go w deklaracji PIT, co może wpłynąć na efektywną stawkę podatku. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla podatników.

W przypadku natomiast, gdy zgodnie z umową obowiązuje tzw. metoda odliczenia, można od polskiego podatku odliczyć podatek zapłacony za granicą. Tej metody unikania podwójnego opodatkowania dotyczą niekorzystne zmiany w możliwości skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, czyli dodatkowego odliczenia dla podatników.

Zastosowanie umowy proporcjonalnego odliczenia dotyczy państw takich jak np.: Arabia Saudyjska, Armenia, Australia, Austria (od 1 stycznia 2019 r.), Belgia (od 01.01.2021 r.), Chile, Dania (od 01.01.2021), Egipt, Finlandia (od 01.01.2020), Gruzja, Holandia, Indie, Iran, Irlandia (od 01.01.2020), Izrael (od 01.01.2020), Japonia (od 01.01.2020), Kanada (od 01.01.2021), Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Litwa (od 01.01.2020), Macedonia, Malezja, Mołdawia, Norwegia (od 01.01.2021), Nowa Zelandia (od 01.01.2020), Portugalia (od 01.01.2020), Rosja, Słowacja (od 01.01.2020), Słowenia (od 01.01.2019), Singapur, Syria, Tajwan, Tadżykistan, USA, Uzbekistan, Wielka Brytania (od 01.01.2020), Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jak ograniczenie ulgi abolicyjnej wpływa na opodatkowanie dochodów uzyskanych w krajach, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Do dochodów zagranicznych uzyskanych w krajach, z którymi Polska nie podpisała umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Argentyna, Bahamy, Brazylia, Dominikana, Ekwador, Haiti, Kambodża, Kuba, Liechtenstein, Madagaskar, Malediwy, Monako, Nigeria, Panama, San Marino, Seszele, Wenezuela), stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia, tj. metodę rozliczeń, której dotyczą niekorzystne zmiany polegające na ograniczeniu ulgi abolicyjnej.

Jak konwencja MLI zmienia zasady opodatkowania dochodów zagranicznych?

Polska ratyfikowała konwencję MLI, w ramach której zmienia się metodę unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego odliczenia w dużej liczbie umów. W konsekwencji przewiduje się wprowadzenie tej mniej korzystnej metody do coraz większej liczby umów.

Zmiany już odczuli bądź je dopiero zauważą polscy rezydenci podatkowi zarabiający między innymi w krajach takich jak:

za 2019 za 2020 za 2021 Austria Słowenia Finlandia Irandia Izrael Japonia Litwa Nowa Zelandia Słowacja Wielka Brytania Belgia Dania Norwegia Portugalia Kanada

Lista państw prawdopodobnie będzie ulegać w przyszłości zmianom, gdyż kolejne państwa mogą ratyfikować konwencję MLI, choć przystąpienie nie zawsze oznacza zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania.

Jakie skutki dla podatników?

Zmiany w uldze abolicyjnej różnicują opodatkowanie dochodów w zależności od miejsca uzyskania dochodu. Pracujący np. w Niemczech, Francji, Czechach, Hiszpanii polscy rezydenci podatkowi będą mogli korzystać z metody wyłączenia z progresją. Pracujący z kolei w Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowacji, Belgii, Irlandii będą opodatkowywać dochody uzyskane z tych krajów w Polsce i dopłacać podatek według skali, (po przekroczeniu kwoty, do której nie uprawnia już ulga abolicyjna.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Director

Iwona Boniecka, Manager

PwC Polska