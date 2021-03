Ulga termomodernizacyjna - wykaz materiałów i usług objętych ulgą

Wykaz materiałów i usług do ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom podatku dochodowego opłacającym podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będącym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na możliwości dokonywania odliczeń, od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku.

Katalog rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, dających prawo do odliczenia w ramach ulgi, zawiera rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dalej także "rozporządzenie").

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Użyte przez ustawodawcę pojęcie "przedsięwzięcie termomodernizacyjne" to przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, gdzie określenia dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznaczają czynności, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna - wykaz materiałów budowlanych i urządzeń

Z ulgi podatkowej na termomodernizację mogą skorzystać podatnicy w przypadku gdy nabyli materiały budowlane i urządzenia wymienione przez ustawodawcę w rozporządzeniu, tj.:

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

pompa ciepła wraz z osprzętem;

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Ulga termomodernizacyjna - wykaz usług

W zakresie usług ulga termomodernizacyjna obejmuje:

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

wykonanie analizy termograficznej budynku;

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

montaż pompy ciepła;

montaż kolektora słonecznego;

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

montaż instalacji fotowoltaicznej;

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna - wymogi

W celu skorzystania z ulgi na termomodernizację wydatki poniesione na powyższe materiały, urządzenia lub usługi podatnik musi udokumentować poprzez posiadanie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Kwota odliczenia w ramach ulgi to maksymalnie 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeżeli chodzi o obliczanie wysokości wydatków do odliczenia, należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem VAT, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym, odliczeniu w ramach ulgi na termomodernizację nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

- sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489)

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. z dnia 21 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426)