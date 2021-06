Polski Ład. Ulga na powrót

Ulga na powrót, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, to ulga podatkowa dla osób, które minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą. Dzięki nowej uldze, po powrocie do Polski podatnicy przez cztery lata będą płacić niższe podatki i składki ZUS. Co jeszcze wiemy o uldze na powrót?

Polski Ład. Program Repatriacji Kapitału

Program Repatriacji Kapitału, który został zaprezentowany w dniu 28 czerwca br., to czwarty z filarów podatkowego restartu gospodarki: po pakietach dla holdingów, dla MŚP i biznesów innowacyjnych.

Program Repatriacji Kapitału do Polski to następujące preferencje podatkowe:

Ulga na powrót pracowników i małego biznesu, czyli podatkowa zachęta do powrotu ze zdobytym za granicą doświadczeniem i kapitałem.

pracowników i małego biznesu, czyli podatkowa zachęta do powrotu ze zdobytym za granicą doświadczeniem i kapitałem. Ryczałt dla nowych inwestorów , czyli zachęta dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces za granicą do przeniesienia centrum zarządzania swoim biznesem do Polski.

, czyli zachęta dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces za granicą do przeniesienia centrum zarządzania swoim biznesem do Polski. Korzystne podatkowo warunki działalności sponsoringowej , które będą ułatwiały społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu.

, które będą ułatwiały społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu. Program powrotu kapitału , czyli propozycja dla tych, którzy w przeszłości podjęli ryzykowne decyzje podatkowe i chcą prowadzić biznes w Polsce z „czystą kartą”.

, czyli propozycja dla tych, którzy w przeszłości podjęli ryzykowne decyzje podatkowe i chcą prowadzić biznes w Polsce z „czystą kartą”. Instytucja Fundacji rodzinnej, która zabezpieczy sukcesję rodzinnych biznesów i zatrzyma zgromadzony przez nie kapitał w Polsce.

Przyjrzyjmy się bliżej nowej uldze podatkowej zaproponowanej przez ustawodawcę, tj. uldze na powrót.

Ulga na powrót - kto skorzysta?

Ulga na powrót dedykowana jest osobom które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. W wyniku jej działania przez cztery lata od powrotu do Polski płacić będą niższy podatek dochodowy. Aby skorzystać z niej niezbędne będzie uzyskanie dochodów z określonych źródeł (praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza lub z praw autorskich czy praw pokrewnych) oraz posiadanie statusu polskiego rezydenta podatkowego. Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik będzie korzystać z ulgi.

Ulga na powrót - jak zaznacza resort finansów w komunikacie na swojej stronie internetowej - będzie poważną zachętą dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do rozważenia powrotu do Polski. Poza Polską przebywa obecnie ok. 20 mln naszych rodaków: najwięcej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Bardzo wielu żyje również w Irlandii, Holandii czy we Włoszech.

Jak działa ulga na powrót?

Wysokość odliczenia będzie uzależniona od kwoty podatku należnego za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej lub podatku należnego za następny rok podatkowy (następujący po roku zmiany rezydencji). Przepisy będą umożliwiały podatnikowi wybór tego roku, zwanego „rokiem bazowym”, tak, aby mógł on wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za wybrany przez podatnika rok bazowy. W drugim roku będzie to 50% podatku należnego za pierwszy rok stosowania odliczenia, czyli 50% kwoty podatku po odliczeniu „ulgi na powrót” w pierwszym roku.

Jeżeli podatnik zmienił rezydencję podatkową w 2021 r., to odliczenie będzie mógł stosować, rozliczając podatek:

za rok 2022, 2023, 2024, 2025 jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok zmiany rezydencji, czyli rok 2021, albo

za lata 2023, 2024, 2025 i 2026 jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok następujący po roku zmiany rezydencji, czyli rok 2022.

Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Preferencja będzie stosowana w rozliczeniu rocznym i będzie z niej można skorzystać tylko raz.

Ulga na powrót a ZUS

Ulga na powrót będzie działać także w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak w podatkowej uldze na powrót, jeśli powracający mieszkał co najmniej trzy lata za granicą i przeprowadzi się do Polski, to będzie mógł skorzystać z preferencji przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Będzie tak, jeśli przez co najmniej pół roku będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złoży stosowny wniosek do ZUS.

Ulga na powrót w ZUS - na jakich zasadach?

Dla pracowników czy zleceniobiorców składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego i składka na ubezpieczenie chorobowe, na wniosek ubezpieczonego złożony za pośrednictwem płatnika składek, będą finansowane przez budżet państwa przez cztery lata.

Podobnie, osoby które zamieszkają w Polsce i tutaj będą prowadzić firmę będą mogły opłacać przez 4 lata jedynie połowę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie natomiast finansowana w całości przez budżet państwa.

Taka konstrukcja ulgi nie wpływa na zmniejszenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Połowę obciążeń przez okres 4 lat ponosi po prostu budżet państwa.

oprac. Adam Kuchta

na podstawie materiałów MF