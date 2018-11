Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2019 r.

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosić będzie 1 zł na 1 litr oleju. Obecnie zwrot akcyzy przysługuje do 86 litrów paliwa na hektar, natomiast od 2019 r. limit ten zostanie podwyższony do 100 litrów. Co jeszcze ulegnie zmianie i jak będzie wyglądała procedura ubiegania się o zwrot w 2019 r.?