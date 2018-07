Opodatkowanie elektrowni wiatrowych

Właściciele elektrowni wiatrowych doczekali się końca niepewności co do zakresu ich opodatkowania. Ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. dojdzie do „rozgraniczania elementów technicznych od budowli”, za którą podatek od nieruchomości będzie należny. Za elementy „techniczne”, w przeważającej części stanowiące o wartości całego obiektu (np. turbinę), daniny nie zapłacą.

Efekt tak znaczący z punktu widzenia podatników ustawodawca osiągnął bez ingerencji w treść jakiejkolwiek ustawy „podatkowej”. Zmianę wprowadza ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276, dalej: Ustawa), a konkretnie wprowadzone nią zmiany ustawy Prawo budowlane (Prawo budowlane).

Obłożony daniną tylko maszt i fundament

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) podlegają m. in. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania jest wartość początkowa ustalona na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji dla celów podatków dochodowych (PIT/CIT). Stawka podatku wynosi 2%.

W zawartej w Prawie budowlanym definicji „budowli” znajduje się stwierdzenie, że stanowią ją „części budowlane urządzeń technicznych”. Części inne niż budowlane nie stanowią więc budowli i nie podlegają opodatkowaniu. Teraz do obiektów wprost wymienionych w tej definicji jako opodatkowane tylko odnośnie „części budowlanych” wracają elektrownie wiatrowe.

Oznacza to powrót do zasad sprzed wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (w zakresie podatku od nieruchomości wywierającej skutki od dnia 1 stycznia 2017 r.), której mocą nastąpiło uznanie elektrowni wiatrowej w całości za budowlę. Stała się ona nierozdzielnie przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Na mocy Ustawy opodatkowaniu podlegać będą wyłącznie „części budowlane” takich siłowni (np. maszt, fundament). Inne elementy, w praktyce decydujące o wartości całej elektrowni (np. gondola, generator prądotwórczy, układ sterowania, wirnik) będą wolne od obciążenia.

2017 r. z podatkiem?

Nie pozostawiono miejsca ma wątpliwości, jaka jest intencja ustawodawcy. W uzasadnieniu do Ustawy stwierdzono, że „automatycznie spowoduje zmianę w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt ten będzie miał wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż podatek ten będzie pobierany wyłącznie od ich części budowlanych”.