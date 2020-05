Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku - limit 1 mln euro

Podwyższenie limitu umożliwiającego korzystanie z ryczałtowego opodatkowania przychodów (MF)

Rada Ministrów planuje wprowadzenie – w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – wyższego limitu przychodów, do wysokości którego jest możliwe opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zdaniem rządu, mając na uwadze, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania, można oczekiwać, że będzie to dodatkowa zachęta do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Rozwijanie prowadzonej działalności (zwiększanie przychodów), na skutek znacznego zwiększenia limitu przychodów warunkującego opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie będzie wiązało się z obawą utraty prawa do uproszczonego sposobu opodatkowania osiąganych przychodów.





Wprowadzenie podwyższonego limitu przychodów uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu będzie dwuetapowe. Przewiduje się, że docelowy limit 2 mln euro będzie obowiązywał od 2022 r. W 2021 r. limit ten będzie wynosił 1 mln euro

Harmonogram

- Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów – II kwartał 2020 r.

- Prace legislacyjne w Sejmie i Senacie – II-III kwartał 2020 r.

- Planowane wejście w życie ustawy – 1 stycznia 2021 r.

Skutki finansowe

Zmniejszenie dochodów w przypadku podwyższenia tego limitu do 1 mln euro oszacowano na kwotę 0,8 mld zł, a do 2 mln euro na kwotę 1,1 mld zł; skutki te mogą być jednak niższe z uwagi na fakt, że część podatników, mimo że mogłoby to być dla nich opłacalne nie skorzysta z tej formy opodatkowania – odpowiednio o 0,4 mld zł i 0,6 mld.

Źródło: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020" (Aktualizacja 2020/2021 przyjęta przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2020 r.)

