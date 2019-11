Karta podatkowa 2020 - stawki

Obwieszczeniem z 5 listopada 2019 r. (opublikowanym w Monitorze Polskim z 27 listopada 2019 r. - poz. 1141) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustalił obowiązujące w 2020 r.:

- stawki karty podatkowej,

- kwotę rocznego przychodu, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności (67 621 zł w 2020 roku).

reklama reklama



Dla każdego podatnika rozliczającego się w tej formie stawki podatku płaconego w formie karty podatkowej ustala w decyzji właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

- na podstawie danych przedstawionych przez podatnika we wniosku PIT-16 i

- kwot określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Wzrost stawek karty podatkowej trzeci rok z rzędu

Do 30 listopada danego roku minister właściwy ds finansów publicznych (5 listopada, tj. w dniu wydania ww. obwieszczenia, był to Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju; obecnie - od 15 listopada 2019 r. - znowu jest Minister Finansów) ma obowiązek obwieszczenia tych stawek na rok następny. Stawki w tym obwieszczeniu mają być podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2015, 2016, 2017 stawki karty podatkowej nie zmieniały się. Z uwagi na brak wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, nie mógł być w tych latach użyty mechanizm podwyższający (przepisy niestety nie przewidują obniżki stawek karty podatkowej w przypadku deflacji, która miała miejsce w poprzednich latach) stawki karty podatkowej, zapisany w art. 54 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W 2018 roku stawki karty podatkowej wzrosły o ok. 1,9% a w 2019 roku wzrosły o ok. 1,7%. Natomiast w 2020 roku stawki karty podatkowej wzrosną o ok. 2,1%.

Ceny w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wzrosły (o 2,1%) w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego, zatem i stawki karty podatkowej w 2019 roku wzrosną mniej więcej (z uwagi na zasady zaokrąglania kwot stawek nie zawsze będzie możliwy wzrost dokładnie o 2,1%) w takim samym stopniu.

Warto też wskazać, że Minister przy obliczaniu stawek karty podatkowej na rok następny (powiększając je o ww. wskaźnik inflacji) ma obowiązek zaokrąglać te stawki w ten sposób, że pomijane są końcówki wyrażone w groszach.

Jedynie przy obliczaniu stawek określonych w części I tabeli w zakresie usług parkingowych, części VI oraz częściach VIII–XI tabeli - stawki zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że kwoty wynoszące:

1) mniej niż 5 groszy pomija się;

2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Wybrane stawki karty podatkowej na 2020 rok:

- szewc (naprawiający jedynie obuwie) bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 126 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 124 zł, w 2018 roku płacił 122 zł, w 2017, 2016 r, 2015 r. i w 2014 r. płacił 120 zł, w 2013 r. płacił 119 zł, w 2012 r. płacił 115 zł, w 2011 r. płacił 111 zł);



- tapicer bez pracowników w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 298 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 292 zł miesięcznie, w 2018 roku płacił 288 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił 283 zł, w 2013 r. płacił 281 zł, w 2012 r. płacił 271 zł, w 2011 r. płacił 261 zł);



- złotnik-jubiler bez pracowników świadczący usługi dla ludności w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców (także powyżej 50 tys. mieszkańców) zapłaci w 2020 r. 495 zł miesięcznie (w 2019 r. płaci 485 zł miesięcznie, w 2018 roku płacił 477 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił 469 zł, w 2013 r. płacił 465 zł, w 2012 r. płacił 448 zł, w 2011 r. płacił 430 zł);



- krawcowa bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 147 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 144 zł miesięcznie, w 2018 roku płaciła 142 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płaciła 140 zł, w 2013 r. płaciła 139 zł, w 2012 r. płaciła 134 zł, w 2011 r. płaciła 129 zł);



- fryzjer damski w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem zapłaci w 2020 roku 384 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 377 zł miesięcznie, w 2018 roku płacił 371 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił 365 zł, w 2013 r. płacił 362 zł, w 2012 r. płacił 349 zł, w 2011 r. płacił 335 zł);



- fryzjer męski w takiej samej miejscowości (5-50 tys. mieszkańców) i też z 1 pracownikiem zapłaci w 2020 roku 320 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 314 zł miesięcznie, w 2018 roku płacił 309 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił 304 zł, w 2013 r. płacił 301 zł, w 2012 r. płacił 290 zł, w 2011 r. płacił 279 zł);



- osoba świadcząca usługi kosmetyczne (z 1 pracownikiem) w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 384 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 377 zł miesięcznie, w 2018 roku płaciła 371 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płaciła 365 zł, w 2013 r. płaciła 362 zł, w 2012 r. płaciła 349 zł, w 2011 r. płaciła 335 zł);



- ślusarz bez pracowników w miejscowości do 5 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 384 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 377 zł miesięcznie, w 2018 roku płacił 371 zł, w 2017 r., 2016 r., 2015 r. i 2014 r. płacił 365 zł, w 2013 r. płacił 362 zł, w 2012 r. płacił 349 zł, w 2011 płacił 335 zł);



- osoba świadcząca usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności (również przykładowo w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem) zapłaci w 2020 roku 630 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 618 zł miesięcznie, w 2018 roku płaciła 608 zł, w 2017 r., 2016 r. i 2015 r. płaciła 597 zł, w 2014 r. płaciła 596 zł, w 2013 r. płaciła 591 zł, w 2012 r. płaciła 569 zł, w 2011 płaciła 547 zł).

- osoba świadcząca usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludności (w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem) - zapłaci w 2020 roku 924 zł miesięcznie (w 2019 roku płaci 905 zł miesięcznie).

ABC karty podatkowej

Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. (M.P. poz. 1141):

Załącznik nr 1