Karta podatkowa 2019 - stawki

Minister Rozwoju i Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2019 rok. Stawki wzrosną o ok. 1,7% w porównaniu do obowiązujących w 2018 roku proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak wiadomo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się regulacje dot. karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen.