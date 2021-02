Prywatny najem podatnika VAT. Czy czynsz powinien trafiać na rachunek z białej listy VAT?

Prywatny najem podatnika VAT. Wpłaty na rachunek spoza białej listy VAT

Jeśli czynny podatnik VAT wynajmuje swój prywatny majątek, a sam nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca i nie widnieje w CEIDG, to najemca nie musi płacić czynszu na rachunek widniejący w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, by zaliczyć ten wydatek do podatkowych kosztów.

Najemca nie ma też obowiązku składania zawiadomienia ZAW-NR o wpłacie na rachunek spoza białej listy VAT. Istotne jest bowiem to, że wynajmujący nie występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162).

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.492.2020.2.AP.

Wcześniej podobne stanowisko zaprezentował w interpretacjach z 5 marca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.602.2019.2.PB) oraz z 12 marca 2020 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010. 499.2019.4.ANK).

Mariusz Szulc