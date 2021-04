Jak zgłosić i płacić ryczałt od najmu?

Ryczałt od najmu - wybór formy opodatkowania

Od początku 2019 r. wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z najmu prywatnego, podatnicy dokonują przekazując wpłatę ryczałtu opatrzoną odpowiednim symbolem (PPE). Pomimo prostoty opisanej procedury, jak zauważa poseł Grzegorz Gaża w interpelacji nr 21574, nadal jednak zdarzają się spory interpretacyjne wymagające rozstrzygnięcia. Pojawiają się następujące pytania:

- Czy w przypadku uzyskania przychodów z najmu prywatnego skutecznym wyborem ryczałtu będzie także wpłata dokonana po terminie, jednak jeszcze w czasie trwania roku podatkowego (np. pierwszy przychód osiągnięto w marcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu dokonano we wrześniu 2020 r.)?

- Czy prawdą jest (z zastrzeżeniem przypadków, gdy jedyny przychód osiągnięto w grudniu), że wybór ryczałtu dla opodatkowania przychodów z najmu prywatnego będzie nieskuteczny, jeśli pierwsza wpłata zostanie dokonana już po zakończeniu roku podatkowego (np. pierwszy przychód osiągnięto w lipcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu podatnik dokonał w lutym 2021 r.)?

- Czy wybór ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego, może być skutecznie dokonany poprzez wpłatę wykonaną przez osobę trzecią w trybie art. 62b Ordynacji podatkowej?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił resort finansów, zgodnie z poniższymi informacjami.

Kto może płacić ryczałt od najmu?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać m.in. podatnicy osiągający przychody z tytułu umowy najmu, jeżeli umowa ta nie jest zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. podatnicy osiągający przychody z tzw. najmu prywatnego.

Jak zgłosić ryczałt od najmu?

Zasady wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego zmieniły się od 1 stycznia 2019 r. Wybór ten został maksymalnie uproszczony. Zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu prywatnego na rzecz pierwszej w roku podatkowym wpłaty na ryczałt.

Kiedy płacić ryczałt od najmu?

Stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ryczałcie”, w przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania PIT-28.

Wybór ryczałt od najmu - wpłata po terminie, ale jeszcze w czasie trwania roku podatkowego

Oznacza to, że skutecznym wyborem opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem jest również „wpłata dokonana po terminie, jednak jeszcze w czasie trwania roku podatkowego”, którego dotyczy wybierana przez dokonanie tej wpłaty zryczałtowana forma opodatkowania. Jeżeli zatem pierwszy przychód z najmu prywatnego został uzyskany w marcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu dokonano we wrześniu 2020 r., to, pomimo zapłaty ryczałtu po terminie, wybór ryczałtu na 2020 r. został dokonany skutecznie. Wpłaty ryczałtu dokonano bowiem w 2020 r., tj. w roku podatkowym, którego dotyczy wybierana forma opodatkowania.

Wybór ryczałtu - wpłata po zakończeniu roku podatkowego

Wybór ryczałtu jest nieskuteczny w przypadku zapłaty ryczałtu po zakończeniu roku podatkowego (z wyjątkiem przypadku, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego, ponieważ w takiej sytuacji wybór ryczałtu następuje przez złożenie zeznania PIT-28). Tym samym, wybór ryczałtu na 2020 r. jest nieskuteczny, jeżeli „pierwszy przychód osiągnięto w lipcu 2020 r., a pierwszej wpłaty ryczałtu podatnik dokonał w lutym 2021 r.” Pierwsza wpłata ryczałtu od przychodu z najmu prywatnego osiągniętego w lipcu 2020 r. została bowiem dokonana po zakończeniu 2020 r.

Kiedy wpłacić ryczałt za grudzień?

W przypadku gdy pierwszy przychód z najmu został osiągnięty w grudniu roku podatkowego, wówczas wpłaty ryczałtu dokonuje się w terminie złożenia zeznania podatkowego PIT-28, czyli w terminie od 15 lutego do końca tego miesiąca.

Wpłata ryczałtu przez osoby trzecie

Wybór opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu prywatnego może być skutecznie dokonany również w przypadku wpłaty dokonanej przez osoby trzecie w trybie art. 62b ustawy - Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 62b § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, zapłaty podatku bez ograniczeń kwotowych mogą dokonać za podatnika:

- członkowie jego najbliższej rodziny (małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha);

- aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Jak wpłacić ryczałt gdy kwota podatku nie przekracza 1 000 zł?

Zgodnie zaś z art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1 000 zł.

W przypadkach zapłaty dokonywanej przez członków najbliższej rodziny podatnika bez ograniczeń kwotowych i zapłaty przez inny podmiot kwoty podatku nieprzekraczającej 1 000 zł, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62b § 2 Ordynacji podatkowej). We wszystkich przypadkach wymienionych w art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio.

Z przepisów art. 62b Ordynacji podatkowej. wynika, że aby możliwe było skorzystanie z zapłaty podatku przez inny podmiot niż sam podatnik, muszą zostać spełnione warunki określone w tym artykule. W przeciwnym razie brak jest możliwości uznania, że nastąpiło prawnie skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika.

Stosowanie art. 62b Ordynacji podatkowej nie zostało wyłączone w odniesieniu do wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie.

Taka wpłata może zatem zostać zrealizowana także przez inny podmiot niż podatnik, przy spełnieniu warunków określonych w art. 62b Ordynacji podatkowej. W konsekwencji, dokonując wpłaty na ryczałt od przychodów z najmu prywatnego, w trybie art. 62b Ordynacji podatkowej, można dla przychodów osiąganych z tego tytułu skutecznie wybrać zryczałtowany podatek dochodowy.

Jak wpłacić ryczałt na mikrorachunek?

Przy opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym opodatkowanym stawką podatku w wysokości 8,5% (oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł), obecnie wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny rachunek podatkowy (IRP), tzw. mikrorachunek podatkowy.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne(Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).