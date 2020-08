Zarezerwuj wizytę w urzędzie skarbowym (online, telefonicznie lub osobiście)

Podlaska KAS była pierwsza

Podatnicy mogą już załatwić sprawę podczas bezpośredniej wizyty w urzędach skarbowych w województwie podlaskim po jej wcześniejszym zarezerwowaniu przez internet. Nowy model obsługi został pilotażowo wprowadzony 1 czerwca 2020 r. w czterech największych urzędach skarbowych w województwie (w Pierwszym i Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, Urzędzie Skarbowym w Łomży oraz w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach). Od 22 czerwca nowe zasady obowiązują także w urzędach skarbowych w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Mońkach, Siemiatyczach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

Na wizytę w urzędzie skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:





elektronicznie – dzięki systemowi Rezerwacja wizyty w urzędzie skarbowym

telefonicznie – dzwoniąc do swojego urzędu skarbowego;

podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt.

Jak skorzystać z usługi "Rezerwacja wizyty w urzędzie skarbowym"

Zarezerwuj wizytę wybierając datę i godzinę, w której możesz przyjść do urzędu. Odbierz pocztę e-mail, jeżeli podasz jej adres. Otrzymasz informację potwierdzającą rezerwację wizyty ze wszystkimi szczegółami. Warto tę informację wydrukować i mieć ze sobą podczas wizyty. Przyjdź do urzędu na godzinę wskazaną w rezerwacji i udaj się do miejsca wskazanego szczegółowo w potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli wiesz, że nie możesz skorzystać z zarezerwowanej wcześniej wizyty, odwołaj ją dzwoniąc do urzędu. Dzięki temu inna osoba będzie mogła szybciej załatwić swoją sprawę.

Aby przygotować się do załatwienia sprawy podatnik może zapoznać się ze informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług. Dzięki tym kartom podatnik będzie wiedział np. jakie dokumenty ze sobą zabrać, co zazwyczaj znacząco skraca czas załatwienia sprawy.

Regulamin rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym

W przypadku rezygnacji z wizyty w urzędzie skarbowym, po uprzednim dokonaniu rezerwacji, należy ją anulować poprzez kontakt telefoniczny z urzędem, w którym była zaplanowana wizyta. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

W lipcu 2020 r. wśród podatników przychodzących do podlaskich urzędów skarbowych przeprowadzono ankietę oceniającą nową usługę. W opinii 77 proc. respondentów wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia bezpieczeństwo związane z zagrożeniami COVID-19. Z kolei 72 proc. stwierdziło że aplikacja internetowa „Rezerwacja wizyty w urzędzie" jest wystarczająco zrozumiała i czytelna. Ponadto, 77 proc. uznało, że wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia sprawność załatwienia sprawy w urzędzie skarbowym.

Usługą opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku zainteresowały się inne jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w kraju. Od 20 lipca rozwiązanie w wybranych urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego wdraża Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, a kolejne izby przygotowują się do wprowadzenia naszych rozwiązań w swoich województwach.

Rezerwacja wizyt już we wszystkich wielkopolskich urzędach skarbowych

Od 17 sierpnia sprawę podczas bezpośredniej wizyty w urzędach skarbowych w województwie wielkopolskim można załatwić wyłącznie po jej wcześniejszym zarezerwowaniu.

Pilotaż nowego modelu obsługi rozpoczął się już 20 lipca. Teraz obejmuje wszystkie urzędy skarbowe w Wielkopolsce (nie dotyczy to urzędów wyspecjalizowanych).

Zmiany zostały wprowadzone w celu zapewnienia podatnikom jeszcze większego bezpieczeństwa i komfortu podczas załatwiania spraw.

Nowy model obsługi od 20 lipca ruszył pilotażowo w czterech urzędach skarbowych naszego województwa tj. w Koninie, Lesznie, Pile oraz Wrześni. Od 3 sierpnia 2020 roku ten model obsługi działa również w pozostałych urzędach skarbowych w Wielkopolsce, z wyłączeniem Poznania oraz powiatu poznańskiego. W poznańskich urzędach skarbowych zaczął obowiązywać od 17 sierpnia.

Konieczność rezerwacji planowanej wizyty nie dotyczy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu oraz Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu).

Jak zarezerwować wizytę?

Na wizytę w urzędzie skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

Rezerwując wizytę możemy skorzystać z kart usług, które pozwolą nam przygotować się do załatwienia sprawy w urzędzie (kliknij, aby przejść do strony). Dzięki nim będziemy wiedzieć np. jakie dokumenty ze sobą zabrać, co zazwyczaj znacząco skraca czas załatwienia sprawy.

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że nadal aktywne pozostają wszystkie dotychczasowe zdalne formy załatwiania spraw w urzędach skarbowych do których zachęca w pierwszej kolejności. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej oraz możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych poprzez strony: www.podatki.gov.pl i www.biznes.gov.pl (linki otwierają się w nowych oknach) można skorzystać ze specjalnych, dedykowanych numerów telefonicznych działających w poszczególnych urzędach skarbowych. Ich numery można znaleźć na stronach poszczególnych urzędów w zakładce "Kontakt".

KAS zaleca podatnikom, by do urzędu umawiali się jeśli jest to niezbędne, a wizytę rezerwowali przez Internet, żeby niepotrzebnie nie czekać w kolejce oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych klientów KAS.

26 sierpnia 2020 r. Anita Wielanek, rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej poinformowała, że do końca 2020 roku ten system rezerwacji wizyt w urzędach skarbowych ma być wdrożony w całej Polsce.

