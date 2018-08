Księgowanie faktury zaliczkowej

Wpłata zaliczki (gdy dojdzie do realizacji wspomnianej umowy) jest wliczana w kwotę zobowiązania, przez co wartość końcowa zamówienia do zapłaty jest zmniejszana (o wpłaconą kwotę częściową).

W związku z czym, jeżeli cała kwota zamówienia opiewa na kwotę 1 000 zł, a klient wpłacił zaliczkę w kwocie 500 zł, to pozostanie mu do zapłaty jeszcze 500 zł (zaliczki), aby zamówienie zostało w pełni rozliczone.

Należy pamiętać o tym, że jeśli umowa zostanie rozwiązana, wpłacona zaliczka podlega zwrotowi.

Faktura zaliczkowa

Wystawiona faktura zaliczkowa (lub końcowa) powinna zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi - art. 106f ust. 3 ustawy o VAT.

Oznacza to, że wystawiona kolejna faktura zaliczkowa powinna zawierać numery faktur zaliczkowych poprzednio opłaconych (dotyczących tego zobowiązania). W związku z czym, jeżeli sprzedawca wystawia kolejną lub ostatnią fakturę zaliczkową (lub końcową), to na wydruku tej faktury powinny pojawić się informacje o kwocie i numerze faktur zaliczkowych wcześniej wpłaconych (jakie były wystawione do tej transakcji).

Dla przykładu: Całe zamówienie opiewa na kwotę łączną 4 000 zł, z czego przy pierwszej fakturze zaliczkowej zapłacona kwota to 200 zł, a przy kolejnej fakturze zaliczkowej (o której mowa) zapłacona kwota, to kolejne 200 zł. Na wystawionej fakturze widoczna będzie informacja o kwocie całego zamówienia (4 000 zł) i pozostałej kwoty do rozliczenia całego zamówienia (3 600 zł). Dodatkowo odnotowana będzie na niej pierwsza faktura zaliczkowa (dokładna informacja o wpłaconej kwocie zaliczki pierwszej 200 zł, dacie i numerze tej faktury (np. FVZ 13/08.2018) i oczywiście informacja o wpłaconej drugiej zaliczce z bieżącej faktury.

Faktura końcowa

Faktura końcowa powinna być wystawiona w momencie, gdy kontrahent zapłacił za zamówienie w formie zaliczek i były wystawiane dla niego z tego tytułu faktury zaliczkowe. Sprzedawca po opłaceniu ostatniej zaliczki przez kontrahenta może wystawić albo fakturę zaliczkową, albo fakturę końcową. Faktura końcowa powinna zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106f ust. 3 ustawy o VAT), o czym pisaliśmy już powyżej.

Jeśli faktura zaliczkowa wystawiona została na pełną wartość kwoty do zapłaty za usługę lub towar, to sprzedawca nie powinien wystawiać faktury końcowej. Faktura końcowa wystawiana jest wyłącznie wówczas, gdy faktury zaliczkowe nie obejmują całej zapłaty.

Księgowanie

Księgowanie zaliczek zależne jest o wielkości przedsiębiorstwa. Zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa księgują je na kontach 200-Rozrachunki z odbiorcami i 201-Rozrachunki z dostawcami.

Natomiast większe firmy, w związku z dużą ilością wpłacanych i wypłacanych zaliczek posiadają w swoim planie kont specjalne konto do ich księgowania-Rozrachunki z tytułu zaliczek z odbiorcami i dostawcami.

Obie formy księgowania są jak najbardziej poprawne. Warto dodać, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby duże jednostki również księgowały zaliczki na koncie „Rozrachunki z dostawcami”.