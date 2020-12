Faktury elektroniczne ustrukturyzowane w 2021 roku

Czym będą elektroniczne faktury ustrukturyzowane?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane 4 grudnia 2020 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów dających możliwość podatnikom wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą rodzajem faktur elektronicznych. Podatnicy VAT będą mogli wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Celem tych zmian jest wzmocnienie i uproszczenie kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT. Organy podatkowe będą bowiem mogły zdalnie monitorować obrót dokumentowany fakturami. Resort finansów przewiduje, że zmiany te uszczelnią system VAT i zwiększą dochody budżetu państwa z tego podatku.





Ale korzyści mają mieć także i podatnicy. Omawiane zmiany pozwolą upowszechnić jednolity format faktury elektronicznej, w postaci faktury ustrukturyzowanej, co pozwoli na dalszą elektronizację i automatyzację procesów fakturowania i księgowania transakcji handlowych dokonywanych między podatnikami. A automatyzacja wystawiania i księgowania faktur pozwoli zminimalizować liczbę błędów i pomyłek.

Czym będzie Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy Systemu e-Faktur (w skrócie: KSeF) ma być systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. KSeF ma służyć także do:

- przechowywania tych faktur,

- oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system,

- weryfikowania zgodności z określonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury.

Krajowy Systemu e-Faktur będzie służył także do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłał komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

Jeżeli podatnicy skorzystają z wystawiania faktur ustrukturyzowanych za przy użyciu funkcjonalności KSeF, to nie będą mieli obowiązku ich przechowywania i archiwizacji tych faktur. Bowiem faktury wystawione za pośrednictwem KSeF będą automatycznie w nim przechowywane przez administrację podatkową.

Nowe przepisy przewidują też zachętę dla podatników do korzystania z KSEF. Ci podatnicy, którzy będą wystawiać w całym okresie rozliczeniowym (czyli w całym miesiącu albo kwartale) wyłącznie faktury ustrukturyzowane (oraz będą spełniać warunki m.in. w zakresie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny oraz składania deklaracji za każdy okres rozliczeniowy) - dostaną skrócony terminu zwrotu VAT (z 60 do 45 dni).

Od kiedy elektroniczne faktury ustrukturyzowane i KSeF?

Planowany termin przyjęcia projektu omawianej nowelizacji przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r. Trudno w tej chwili przewidzieć (założenia projektu tego nie precyzują) kiedy omawiana nowelizacja stanie się obowiązującym prawem. Ale można przypuszczać, że stanie się to jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku.

Oprac. Paweł Huczko

Polecamy: Biuletyn VAT