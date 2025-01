Sprzedawca nie zaakceptował noty korygującej. Czy kupujący może odliczyć VAT?

Podatnicy mają wątpliwości co do prawa odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur, do których wystawiono noty korygujące. Często po wystawieniu noty korygującej do czasu rozliczenia, dostawca nie odesłał nabywcy swojego potwierdzenia tej noty. Czy w takim przypadku można odliczyć VAT?

Pytanie o odliczenie VAT, jeżeli sprzedawca nie zaakceptował noty korygującej

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i budowy centrów logistycznych oraz hal magazynowych. Mamy wątpliwości dotyczące ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur, do których wystawiono noty korygujące. W kilku fakturach od tego samego dostawcy betonu stwierdziliśmy błąd w nazwie towaru, który był przedmiotem zakupu. Otóż zamiast betonu, który dostarczał nam ten kontrahent, na fakturach mamy wpisany piach. Jako nabywca mogliśmy skorygować ten błąd, wystawiając noty korygujące. Zbliża się koniec okresu rozliczeniowego, a nadal nie mamy potwierdzenia/akceptacji not od dostawcy. Czy mimo to możemy odliczyć VAT z faktur, do których wystawiliśmy noty?

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Tak, mogą Państwo odliczyć VAT z faktur, do których zostały wystawione noty korygujące rodzaj/nazwę dostarczonego Wam towaru. Przepisy w zakresie VAT nie regulują formy akceptacji noty korygującej przez wystawcę faktury. Dlatego akceptacja ta może być dokonana w dowolnej formie. W grę wchodzi również dorozumiana akceptacja noty korygującej poprzez niewyrażenie sprzeciwu. Skoro Państwa dostawca dotychczas tego nie zrobił, należy uznać, że przyjął ją do wiadomości i zaakceptował jej treść. Szczegóły poniżej.

Kiedy nabywca może wystawić notę korygującą?

Prawo do korygowania niektórych elementów faktur pierwotnych poprzez wystawienie not korygujących przysługuje nabywcy. Noty korygujące wystawiają nabywcy towaru bądź usługi, jeśli stwierdzą pomyłki w wystawionej fakturze.



Nie wszystkie pomyłki dotyczące elementów faktury mogą być skorygowane przez nabywcę notą korygującą. Z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT wynika, że za pomocą not korygujących nie mogą być korygowane dane na fakturze dotyczące:

miar lub ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

cen jednostkowych netto,

kwot wykazanych na fakturze opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

wartości sprzedaży netto,

stawek podatku,

sumy wartości sprzedaży netto,

kwot podatku,

kwoty należności ogółem.

W omawianym przypadku skorygowali Państwo błędną nazwę towaru notą korygującą. Było to postępowanie prawidłowe i zgodne z przepisami prawa. Nazwa towaru nie należy do tych elementów faktury, które nie mogą być korygowane poprzez wystawienie noty, lecz tylko i wyłącznie w drodze korekty faktur.



Wątpliwości dotyczą natomiast prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych, do których wystawili Państwo stosowne noty. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wstrzymują się Państwo z odliczeniem VAT naliczonego ze względu na brak akceptacji ze strony dostawcy/wystawcy faktur.

Czy akceptacja not korygujących jest niezbędna, aby odliczyć VAT z faktur, do których je wystawiono

Z przepisów jednoznacznie wynika, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury (art. 106k ust. 2 ustawy o VAT). Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy nie określają przy tym formy akceptacji noty korygującej przez wystawcę faktury. W konsekwencji akceptacja może być dokonana w dowolnej formie. W grę wchodzi również dorozumiana akceptacja noty korygującej poprzez niewyrażenie sprzeciwu, co najprawdopodobniej ma miejsce w Państwa przypadku. Wystawca faktury po otrzymaniu noty w żaden sposób nie zareagował, ale co najważniejsze – nie zgłosił sprzeciwu, a to należy uznać za akceptację noty korygującej. Dorozumianą akceptację noty korygującej poprzez niewyrażenie sprzeciwu akceptują także organy podatkowe.



Taki pogląd jest prezentowany przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 listopada 2013 r. (sygn. ILPP2/443-773/13-2/MR) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 28 lipca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.293.2023.2.AA). W drugiej z tych interpretacji organ potwierdził, iż:

(…) W opisanych okolicznościach, brak odpowiedzi ze strony kontrahenta, tj. brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania not korygujących, oznacza dla Państwa, że odbiorca noty korygującej przyjął ją do wiadomości i dokonał równocześnie jej akceptacji.



Mając na uwadze powyższe należy uznać, że brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygującej przez Państwa kontrahenta (tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy też za pośrednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) oznacza, że nota korygująca została zaakceptowana zgodnie z art. 106k ust. 2 ustawy.



Skoro brak wyrażenia sprzeciwu jest jednocześnie akceptacją noty korygującej przez wystawcę, pozostaje Państwu jedynie spełnić warunki odliczenia VAT. Tak naprawdę bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego uzależnione jest od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a także od niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.



Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje oczywiście na konieczność powiązania nabytych towarów z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT. Ten warunek jest u Państwa niewątpliwie spełniony.



Natomiast art. 88 ustawy o VAT określa przypadki, w których wyłączone jest prawo do obniżania kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, np. gdy faktury dokumentują transakcje, które nie miały miejsca.



Z okoliczności opisanych przez Państwa w pytaniu nie wynika, żeby faktury zakupu zostały wystawione w sposób nierzetelny czy dokumentowały zdarzenie, które nie miało miejsca. Tym samym nie występują przesłanki wykluczające prawo do odliczenia VAT, określone w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. Skoro więc są Państwo czynnym podatnikiem VAT, a nabywane towary, udokumentowane fakturami, służą do wykonywania czynności opodatkowanych, niekorzystających ze zwolnienia od VAT, to przysługuje Państwu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur, do których zostały wystawione noty korygujące.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a, art. 106k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 361

POWOŁANE INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH:

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 listopada 2013 r. (sygn. ILPP2/443-773/13-2/MR)

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 lipca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.293.2023.2.AA)

Magdalena Miklewska, ekspert w zakresie VAT