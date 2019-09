Jednolity wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) już działa

Wykaz podatników VAT

- wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT



Ministerstwo Finansów informuje, iż z powodów technicznych ze względu na konieczność aktualizacji danych mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Wykazu podatników VAT każdego dnia w godzinach 22.00 – 0.00

Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.



Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.

Ministerstwo Finansów informuje przedsiębiorców o wykazie w kampanii edukacyjno-informacyjnej Bezpieczna transakcja.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że wyszukiwarka Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT (w tym interfejs API), będzie funkcjonowała do 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie usługa zostanie wyłączona.

Wykaz podatników VAT

Od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. To połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie. Przedsiębiorca uzyska wiedzę o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co działo się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.:

nazwę firmy lub imię i nazwisko,

numer NIP,

status,

numer REGON,

numer w KRS,

adres firmy,

numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Rachunki, które znajdują się w Wykazie, pobierane są z baz danych KAS. Są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Link do Wykazu można też znaleźć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Konsekwencje rozliczania transakcji na rachunki spoza wykazu

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Brak rachunku kontrahenta w wykazie

W Wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W Wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR).

Brak rachunku w Wykazie może więc oznaczać, że kontrahent korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku rozliczeniowego, czy też rachunku imiennego w SKOK w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami za faktury powyżej 15 000 zł na rachunek spoza Wykazu, przedsiębiorca powinien poinformować urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza Wykazu, na który dokonał transakcji.

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 15 000 zł powinien sprawdzić w Wykazie, czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe.

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:

wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,

poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).

Wykaz podatników VAT a należyta staranność w biznesie

Bezpłatny i szybki dostęp do aktualnych danych o podatnikach VAT zwiększy bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego oraz w istotny sposób ograniczy ryzyko wplątania w oszukańczy proceder wyłudzenia VAT.

Wykaz to zbiór danych istotnych dla weryfikacji rzetelności kontrahentów, w tym dla dochowania należytej staranności w doborze partnerów biznesowych.

Kampania Bezpieczna transakcja

Ministerstwo informuje o wykazie w kampanii edukacyjno-informacyjnej Bezpieczna transakcja, prowadzonej we współpracy z organizacjami branżowymi i instytucjami państwowymi, których interesariuszami są przedsiębiorcy.

Jej celem jest m.in. zwrócenie uwagi na rolę dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym i podniesienie świadomości przedsiębiorców, aby mogli się uchronić przed nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir".