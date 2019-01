Zmiana przeznaczenia towarów - korekta VAT

Podstawowe znaczenie może mieć korekta, o której mowa w art. 91 ust. 7d ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Przedstawiona regulacja dotyczy wszelkich towarów innych niż środki trwałe, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, które zostały nabyte w konkretnym celu. Pierwotne przeznaczenie towarów determinowało istnienie prawa do odliczenia (jeżeli towar był przeznaczony do wykonywania czynności opodatkowanych) lub jego brak (gdy nabycie nastąpiło w celu wykonywania czynności niedających prawa do odliczenia). Należy zwrócić uwagę, że przywołany przepis nie odnosi się do towarów wykorzystywanych w sposób mieszany, a więc do różnych celów jednocześnie.

Korekta jest konieczna, jeżeli zmieniło się przeznaczenie powyższych towarów. Przy czym, chodzi tu o towary w ogóle nie wykorzystywane w pierwotnym celu. Faktyczna zmiana przeznaczenia obliguje do dokonania korekty - bez względu na termin w którym wystąpi. W rezultacie, podatnik może być zobowiązany do zmniejszenia albo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego- w zależności od sytuacji.

Przykład

Podatnik prowadzi centrum edukacyjne. Część jego czynności jest zwolniona z VAT – są to usługi nauczania języków obcych (art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Cześć jednak świadczeń to szkolenia z innych dziedzin, np. marketingu i PR - które są opodatkowane stawką podstawkową 23% VAT. Podatnik nabył materiały biurowe, które zamierzał przeznaczyć wyłącznie w nauczaniu języków obcych (w momencie zakupu podatnik wykluczał wykorzystanie tych materiałów w pozostałej sferze działalności). W związku z tym, nie przysługiwało mu prawo do odliczenia z faktury od dostawy materiałów (kwota podatku na fakturze - 1150 zł, przy cenie netto 5000 zł). Przez pewien czas materiały nie były w ogóle wykorzystywane. Później jednakże, podatnik przeznaczył te towary do prowadzenia szkoleń z marketingu, czyli do usług odpakowanych.

W powyższym przykładzie, podatnikowi przysługuje prawo do korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia materiałów biurowych (1150 zł z faktury od dostawcy). Korekta będzie wykazana w rozliczeniu podatkowym za okres, w którym doszło do zmiany przeznaczenia towarów - wtedy gdy materiały zostały wykorzystane do świadczenia usług opodatkowanych. Kwotę zwiększenia podatku naliczonego podatnik wykaże w poz. 48 deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Michał Samborski, doradca podatkowy ECDP sp. z o.o.