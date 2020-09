Czy sprzedając akcje lub udziały zapłacimy VAT?

Ustawowe regulacje istnieją, ale nie wydają się jednoznaczne. Ustawa o VAT przewiduje, że zbycie udziałów bądź akcji jest usługą, co oznacza, że taka transakcja może być opodatkowana jak każda inna usługa.

Wprawdzie ta właśnie usługa jest zwolniona z opodatkowaniem VAT, to jednak w niektórych przypadkach zwolnienie jest wyłączone, a dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy udziały bądź akcje są tytułem prawnym do nieruchomości lub towaru.





- W praktyce oznacza to, że jeżeli inwestor kupuje akcje lub udziały tylko po to, aby je sprzedać z zyskiem, to co do zasady nie działa jako podatnik VAT w zakresie obrotu udziałami - mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej Biały, radca prawny, Lider Praktyki Podatków Transakcyjnych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

- Natomiast ten, kto je kupuje, aby rozwinąć prowadzony biznes, deleguje ludzi do zarządu, świadczy usługi finansowe i pożyczkowe, administracyjne czy księgowe, i w ten sposób wpływa na to, jak jest prowadzony biznes w spółce, to taki inwestor może być uznany za podatnika VAT przy sprzedaży udziałów/akcji w przyszłości. Przed transakcją sprzedaży swych udziałów, powinien on zatem dokonać przeglądu tego, co zrobił w przeszłości, w jakim zakresie dotyczyło to np. nieruchomości posiadanych przez Spółce-córkę, aby prawidłowo ustalić swoje potencjalne zobowiązania na gruncie podatku VAT z tytułu sprzedaży udziałów/akcji - wyjaśnia Bartłomiej Biały.