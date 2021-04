Jak rozliczyć faktury korygujące in minus po stronie sprzedawcy?

Faktury korygujące in minus - jak rozliczyć. Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419, dalej jako: ustawa zmieniająca) wprowadziła pakiet rozwiązań tzw. SLIM VAT, który od początku bieżącego roku określa zasady rozliczania faktur korygujących in minus.

Faktury korygujące in minus - rozliczenie VAT

Stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT podstawę opodatkowania obniża się o:

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; wartość zwróconych towarów i opakowań; zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Zgodnie z brzmieniem (od 1.01.2021 r.) art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Na podstawie powyższego podatnik dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej, jeżeli:

z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług,

z posiadanej dokumentacji wynika, że warunki zmniejszenia podstawy opodatkowania zostały spełnione,

faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia i spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

Czym jest uzgodnienie i spełnienie warunków korekty?

Za uzgodnienie warunków korekty rozumiemy zasadniczo jakąkolwiek zgodną wolę stron co do obniżki podstawy opodatkowania i kwoty VAT na fakturze pierwotnej.

Natomiast przez spełnienie warunków korekty moment, w którym zaistniało zdarzenie obligujące sprzedawcę do wystawienia faktury korygującej.

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę - już niekonieczne

W związku z nowelizacją, obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego nie jest już uzależnione od posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę.

Przykład

Spółka A handluje tuszem do drukarek. W celu zwiększenia, sprzedaży stworzyła program lojalnościowy dla swoich klientów, w ramach którego Spółka A udzieli rabatu po zrealizowaniu dostaw na poziomie 10 000 zł. Klient Spółki A przystąpił do programu lojalnościowego na początku stycznia 2021 r., wartość sprzedaży na rzecz tego klienta przekroczyła 10 000 zł w marcu 2021 r. W związku z przekroczeniem progu sprzedaży określonym w programie lojalnościowym, Spółka wystawiła na rzecz klienta fakturę korygującą in minus w marcu 2021 r.



W niniejszym przypadku za moment uzgodnienia warunków należy uznać przystąpienie klienta do programu lojalnościowego. Z kolei za spełnienie warunków należy uznać przekroczenie określonego progu wartości sprzedaży, o którym mowa w programie lojalnościowym. Dokumentacją potwierdzającą dokonanie uzgodnienia oraz spełnienie uzgodnionych warunków będą: program lojalnościowy oraz dowolne dokumenty potwierdzające osiągnięcie wymaganego progu sprzedaży (np. zestawienie dokonanych zamówień albo informacja przesłana do kontrahenta o tym, że spełnił warunki do otrzymania rabatu).



Wobec powyższego, Spółka A ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za marzec 2021, pod warunkiem że posiada dokumenty potwierdzające, iż klient spełnił warunki do otrzymania rabatu.

Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.